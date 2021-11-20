Противники антиковидных мер устроили беспорядки в голландском Роттердаме, полиции пришлось открыть огонь

Сотни протестующих пришли в центр города, выражая возмущение по поводу планов правительства ввести паспорта вакцинации от ковида, а также запретить запуск фейерверков на рождественские праздники.

Стражи порядка произвели предупредительные и прицельные выстрелы, "поскольку ситуация была опасной для жизни", — сообщил агентству Рейтер представитель полиции.

По его словам, в результате стрельбы пострадали как минимум два человека.

В Роттердаме введено чрезвычайное положение, главный вокзал города закрыт.

На видео, размещенных в социальных сетях, участники беспорядков забрасывают полицейских камнями на одной из главных торговых улиц города. На кадрах видны сгоревшие полицейские машины.

В прошлую субботу власти Нидерландов ввели трехнедельный частичный локдаун из-за резкого роста случаев заболевания. Сокращено время работы магазинов и ресторанов, ограничен допуск на спортивные мероприятия. Но даже такие сравнительно мягкие меры вызвали возмущение у части граждан, на прошлой неделе в Гааге произошли стычки протестующих с полицией.

Особое недовольство противников жестких мер вызвало намерение властей ввести паспорта вакцинации от ковида. Планируется, что вход в различные заведения, такие как бары и рестораны, будет разрешен лишь обладателям таких ковид-паспортов.

Масла в огонь добавил введенный в пятницу запрет на рождественские и новогодние фейерверки (годом ранее было то же самое). Как заявили в правительстве, эта мера "избавит здравоохранение от дополнительной нагрузки".

Coming up on @SBS - 'An unprecedented orgy of violence' - Rotterdam's mayor denouncing violent demonstrations as his city descends into chaos.



Several injured, including police, with officers firing warning shots at protesters against COVID restrictions



That's from 630pm AEDT pic.twitter.com/1IENOkPEcA — Rashida Yosufzai (@Rashidajourno) November 20, 2021