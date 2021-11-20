Экс-глава разведки Украины рассказал о срыве захвата "вагнеровцев"

Приказ о переносе операции по задержанию членов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера дал от имени президента Украины Владимира Зеленского руководитель его офиса Андрей Ермак. Об этом бывший глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба заявил в пятницу, 19 ноября.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии операции, Бурба и бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий прибыли в офис президента доложить о смене обстановки по мероприятию, однако к Зеленскому не попали, а его помощники сообщили, что с ними будет беседовать Ермак.

"Состоялся доклад о смене обстановки, плановый доклад, который мы делали по нашей операции на протяжении некоторого времени. В связи с тем, что он (Ермак) был делегирован президентом, я получил приказ о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это указание президента", — приводит слова Бурбы агентство "Українськi Новини". При этом экс-глава ГУР отметил, что письменного указания не было.

По мнению Бурбы, спецоперация была провалена, и одной из причин провала стал ее перенос. "Со своего анализа, опыта, руководящего взгляда могу сказать, что это есть провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах", — сказал он.

Расследование "Вагнергейта"

Расследовательская группа Bellingcat в среду, 17 ноября, опубликовала собственное расследование об операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Отчет подробно рассказывает о неизвестных деталях этой операции, но не дает ответа на вопрос: был ли ее срыв результатом целенаправленных действий руководства страны. Этот вопрос уже больше года обсуждают в Украине на политическом уровне: он стал предметом рассмотрения Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины, которая, впрочем, не нашла подтверждения тому, что с украинской стороны произошла утечка информации.