Проверка факта. Жена генерального директора компании Pfizer умерла после введения вакцины против COVID-19 или жива и здорова?

Утверждение: Жена генерального директора компании Pfizer умерла от осложнений после введения вакцины против COVID-19.

"Мирьям Бурла — жена генерального директора компании Pfizer Альберта Бурлы — умерла от осложнений после введения вакцины против COVID-19 ранним утром в среду, об этом сообщает ее врач", — говорится в статье канадского сайта Conservative Beaver от 10 ноября.



Далее в статье утверждается, что она "скончалась в отделении скорой помощи нью-йоркской больницы Пресвитериан-Лоуренс".

По данным анализатора социальных сетей CrowdTangle, в течение трех дней пост с этой новостью получил более 1900 откликов на Facebook. USA Today ранее уже развенчивал ложные утверждения Conservative Beaver, включая статью, в которой ошибочно утверждалось, что Альберт Бурла был арестован за мошенничество, связанное с вакциной против COVID-19.

С тех пор, как Conservative Beaver заявил о смерти Мирьям Бурла, женщина появлялась на публике, и новость о том, что она якобы скончалась, не была опубликована ни одним крупным информационным агентством. Представитель компании Pfizer подтвердила, что она "жива и здорова". Вакцины против COVID-19 не могут быть причиной смерти.

USA Today связался с Conservative Beaver и ждет комментариев.

Статья о том, что Мирьям Бурла умерла, была опубликована 10 ноября. Но днем позже Альберт Бурла поделился в Твиттере фотографией, на которой пара запечатлена на церемонии вручения премии Атлантического совета за выдающееся лидерство.

USA Today не смог найти некрологов или других свидетельств, указывающих на смерть Мирьям Бурлы. Другие независимые организации, занимающиеся проверкой фактов, тоже опровергли это утверждение.

Представитель компании Pfizer Эми Роуз подтвердила, что Мириам Бурла "жива и здорова".

"Совершенно бессовестно, что человек, выдающий себя за журналиста, распространяет подобную ложь о нашем генеральном директоре и его семье с целью подорвать доверие к вакцине, которую получили сотни миллионов людей по всему миру", — сказала Роуз.