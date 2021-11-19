Главой Нарвского горсобрания избрана Катри Райк. Собирается ли она в мэры?

На пост председателя Нарвского горсобрания были предложены две кандидатуры. Фракция Kesk (10 человек) предложила Михаила Стальнухина, коалиция — Катри Райк. За нее в ходе тайного голосования проголосовали 18 человек, за Михаила Стальнухина — 9, а всего в голосовании приняли участие 27 деупутатов из 31-го.

Как сказал изданию gazeta.ee лидер избирательного союза Elagu Narva Алексей Евграфов, члены союза от голосования воздержались. Следовательно, за кандидатуру Катри Райк отдал свой голос и один из членов центристской фракции.

Elagu Narva предложил на пост зампреда горсобрания Ирину Янович, а коалиция, как то и было объявлено заранее — Наталию Умарову. За Умарову отдали свои голоса 16 человек, за Ирину Янович — 14, всего в голосовании приняли участие 31 депутат, один бюллетень оказался испорчен. Таким образом, новым зампредом стала Наталия Умарова.

Новый председатель горсобрания Катри Райк вопрос, может ли случиться так, что еще в этом созыве горсобрания мы увидим ее в должности мэра ответила: ”Да, это возможно”.