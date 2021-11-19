Восемь миллионов долларов за четыре часа. Именно столько можно заработать за покерным столом

В четверг, 18 ноября, стало известно имя игрока, который победил в неофициальном чемпионате мира по покеру — Main Event WSOP. Им стал Корай Альдемир (Koray Aldemir) из Германии. Размер призового фонда составил восемь миллионов американских долларов.

Мировая серия покера (World Series of Poker, WSOP) — это самая престижная серия покерных турниров в мире. Официального чемпионата мира по покеру не существует, однако именно WSOP неофициально считается таковым. Мировая серия проводится каждый год в казино "Рио" в Лас-Вегасе и длится несколько недель. Завершается серия так называемым "главным событием" - Main Event, победитель которого считается победителем всего турнира и неофициальным чемпионом мира.