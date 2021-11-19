Байден временно передал полномочия вице-президенту

По ее словам, утром 19 ноября глава государства отправился в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Ему проведут колоноскопию.

”Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом”, — говорится в заявлении Псаки.

В начале восьмого вечера (по эстонскому времени)пресс-секретарь президента Джен Псаки сообщила в Twitter, что Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после процедуры колоноскопии.

По ее словам, Он пребывал в хорошем настроении, но еще останется в военно-медицинском центре Уолтера Рида, ”пока не завершит свой обычный медосмотр”.

Байден прошел колоноскопию за день до своего 79-го дня рождения. В последний раз Байден проходил тщательное медобследование во время предвыборной кампании. В декабре 2019 года в медицинском отчете Байден был объявлен «здоровым, энергичным 77-летним мужчиной, который годен для успешного выполнения своих президентских обязанностей».

Незадолго до вступления в должность президента врачи ставили Байдену несколько диагнозов: неклапанная фибрилляция предсердий (разновидность нерегулярного сердечного ритма), гиперлипидемию (повышенная концентрация жиров, или липидов, в крови) и гастроэзофагеальный рефлюкс (обратное продвижение содержимого желудка через нижний пищеводный сфинктер в пищевод).