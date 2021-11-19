Футболистку из Ирана обвинили в том, что она мужчина. Но она просто некрасивая

Женские сборные Ирана и Иордании встречались 25 сентября в рамках квалификационной игры Кубка Азии 2022 года. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти были сильнее иранки, окончательный итог — 4:2 в их пользу, причем Коудаи отразила два пенальти. Этот результат вывел Иран в финальную часть турнира.