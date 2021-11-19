19.11.2021, 18:10
Футболистку из Ирана обвинили в том, что она мужчина. Но она просто некрасивая(1)
Фото: twitter.com
Как сообщает Eurosport, это произошло после матча между сборными Ирана и Иордании, в котором голкипер отразила два пенальти, принеся иранкам победу.
Президент футбольной ассоциации Иордании (JFA) Али бен аль-Хусейн призвал Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) провести гендерный тест вратаря женской сборной Ирана Зохре Коудаи. Копию соответствующего письма он опубликовал в твиттере.
Женские сборные Ирана и Иордании встречались 25 сентября в рамках квалификационной игры Кубка Азии 2022 года. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти были сильнее иранки, окончательный итог — 4:2 в их пользу, причем Коудаи отразила два пенальти. Этот результат вывел Иран в финальную часть турнира.