В Эстонии появился первый пешеходный переход, оснащенный системой 5G

Ошибочные решения участников дорожного движения связаны с отсутствием информации о дорожной обстановке. Данная система поможет уменьшить эти риски. Она собирает данные в веб-портале, где на графиках можно будет их проанализировать и сделать важные выводы, принять практические решения по управлению трафиком.

Как это работает?

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