Just Tallinn
21.11.2021, 10:56

В Эстонии появился первый пешеходный переход, оснащенный системой 5G

 
Jassu Hertsmann
Компания Bercman Technologies установила в Тарту 5G систему на нерегулируемом пешеходном переходе, которая реагирует в соотвествии с ситуацией на дороге. Подробнее об этом пишет блогер RusDelfi Алеся Даршт, рассказывающая об интересных новинках из сферы цифровых технологий.

Ошибочные решения участников дорожного движения связаны с отсутствием информации о дорожной обстановке. Данная система поможет уменьшить эти риски. Она собирает данные в веб-портале, где на графиках можно будет их проанализировать и сделать важные выводы, принять практические решения по управлению трафиком.

Как это работает?


Система отслеживает всех участников дорожного движения с помощью камер и датчиков. Алгоритмы искусственного интеллекта прогнозируют траектории движения и заранее их предупреждают. Пешеходы слышат звуковой сигнал, водители видят мигающие светодиоды.

Далее компания планирует разрабатывать решения, которые позволят отправлять водителям сообщения в случае опасности, а при необходимости, даже включать систему торможения. Система установлена на улице Kroonuaia в Тарту.

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