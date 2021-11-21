В Эстонии появился первый пешеходный переход, оснащенный системой 5G
Ошибочные решения участников дорожного движения связаны с отсутствием информации о дорожной обстановке. Данная система поможет уменьшить эти риски. Она собирает данные в веб-портале, где на графиках можно будет их проанализировать и сделать важные выводы, принять практические решения по управлению трафиком.
Как это работает?
Система отслеживает всех участников дорожного движения с помощью камер и датчиков. Алгоритмы искусственного интеллекта прогнозируют траектории движения и заранее их предупреждают. Пешеходы слышат звуковой сигнал, водители видят мигающие светодиоды.
Далее компания планирует разрабатывать решения, которые позволят отправлять водителям сообщения в случае опасности, а при необходимости, даже включать систему торможения. Система установлена на улице Kroonuaia в Тарту.
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