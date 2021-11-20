Нарвский врач: приходят пациенты и спрашивают справку, что им противопоказана вакцинация

”Да, приходят пациенты и спрашивают эту справку. Выдавать их отнюдь не запрещено, но я лично еще ни одной такой справки не выдала, — рассказывает руководитель Нарвского центра семейных врачей Валентина Мишенкова. — Противопоказаний очень мало — анафилактический шок после первой дозы вакцины, острое заболевание, высокая температура, тромбоцитопения (сниженное количество тромбоцитов).

Если пациент считает, что ему нельзя вакцинироваться из-за варикозного расширения вен, астмы или гипертонии, то это не так: наоборот, хронические заболевания сердечно-сосудистой и особенно легочной систем являются показанием к прививке. В нашем центре мы делаем прививки от ковида уже почти год, и ни одного серьезного осложнения пока не зарегистрировали”, — рассказала врач.

По словам Валентины Мишенковой, как правило, беседы с пациентами, пришедшими за справкой, проходят в спокойной, доверительной обстановке. ”Мы объясняем, что, к примеру, у многих из тех лекарств, которые пациенты постоянно принимают, также имеются риски побочных эффектов, и они могут быть серьезнее, чем у вакцины. Но все же и лекарства, и вакцины необходимы, потому что риск самого заболевания значительно выше”, — пояснила врач.