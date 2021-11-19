Футболист московского "Спартака" может надолго сесть в тюрьму

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

В мае полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

Футболист сможет остаться в России до окончания следствия и назначить адвоката своим представителе в суде.