ВИДЕО | Российский боец ММА избил своего будущего соперника прямо во время интервью

Видео произошедшего опубликовано Instagram российской промоутерской компанией Absolute Championship Akhmat с подписью: ”Этот поединок обещает ответить на многие вопросы и судьба пояса в руках двух титанов этого дивизиона”.

Встреча между бойцами запланирована в столице Белоруссии 19 ноября. Этот поединок пройдет в рамках турнира ACA 132 и обещает стать главным боем этого вечера. Вахаев и Джонсон поспорят за титул чемпиона в тяжелой весовой категории. На данный момент чемпионом в этой весовой категории является представитель США.

31-летний Вахаев выступает на профессиональном уровне с 2011 года. На его счету 15 боев, десять из которых завершились победой.