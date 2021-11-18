Руководитель магазина Яаника: рабочие дни в Lidl пролетают незаметно!

Руководитель магазина Яаника начала проходить практическое обучение в 2019 году в Словакии. Одновременно с изучением языка сразу же началось основательное обучение в магазине, чтобы знать и понимать все нюансы этой работы от А до Я. ”Меня до сих пор поражает, насколько серьезно Lidl относится к развитию и обучению своего персонала. Прежде я даже не предполагала, что предприятие может оказывать своей команде такую поддержку”, — говорит Яаника.

Важными ценностями Lidl являются справедливость, равенство и динамичность. У нас все члены команды приобретают множество разных навыков и таким образом несут общую ответственность за успех своего магазина. По словам Яаники, именно это делает работу в магазине интересной. ”В магазине ни один день не похож на другой — здесь не придется скучать в ожидании окончания рабочего дня, потому что смена пролетает незаметно!” — поясняет Яаника.

Яаника говорит, что приглашает в свою команду людей исключительно позитивных, а возраст и пол не имеют значения. ”В Lidl вас ждет самая разнообразная работа. Поскольку я сама умею выполнять все виды работ, смогу, опираясь на собственный опыт, оказывать всестороннюю поддержку, чтобы вы смогли плавно включиться в работу в Lidl”, — приглашает Яаника подавать заявления в Lidl и подбадривает тех, кто никогда прежде не работал в магазине.

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