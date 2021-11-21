Какие факторы влияют на похудение и как правильно рассчитать свою норму калорий? Рассказывает блогер-нутрициолог
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Привет! Я Майк. И я едоголик. Давно хотел писать про то, что радует нас всех — это еда. И про то, что не всегда радует — это наше тело и здоровье. А хочется, чтобы все эти три вещи радовали всегда и как можно большее количество людей.
Недавно поймал себя на мысли: за мои почти 40 лет мой вес в разное время очень сильно скакал. Рекордными были 102 кг для моих 177 см роста. За свою жизнь я худел и откатывался обратно много раз.
В последний раз я похудел с 82 до 67 кг за 6 месяцев, и этот вес у меня успешно удерживается до сих пор. Я не сижу на диетах, я не голодаю, я вкусно и разнообразно кушаю. И, черт возьми, да, я люблю готовить. А еще я люблю науку, темы гормонов и всякие лайфхаки, упрощающие нам жизнь.
Я всё откладывал момент, чтобы начать вести блог. Думал, вот сделаю фотосессию для красивых фоточек. Профессиональный фотограф, одежда, грим там и все дела. Но это всего лишь отговорки, которые отодвигают нас всё дальше от мечты.
Не, так дело не пойдёт. Вот я и начинаю. Хочу делиться с вами своими находками, мыслями. Они все интересные и полезные (хаха, на мой взгляд)
А фоточку запилил в машине на телефон. Странная, да? Но во-первых, это для привлечения внимания, а во-вторых, когда мы по-настоящему о чем-то мечтаем, мы часто закрываем глаза. Всё натурально и взаправду. Да как и все в моём блоге — только честно, искренне и с самыми лучшими намерениями.
В общем, добро пожаловать в мою секту "Едоголиков", которые едят и не толстеют (и даже ночью подхомячивают). Что ж, познакомились, теперь можем и начинать!
Как правильно считать и контролировать калории?
Если вы хотите похудеть, поддерживать свой вес или набрать, то управляемо это можно сделать только через контроль над энергией поступающей и расходуемой. Значит вам нужна планка по калориям (это если упрощенно без расчетов БЖУ, которые тоже важны).
Ты конечно можешь питаться интуитивно (у кого-то так получается и даже неплохо), но у большинства интуитивное питание не срабатывает и возникает проблема лишнего веса.
Я за осознанность и контроль. Как человек из IT прошлого, я верю цифрам и формулам. Для своего проекта я сразу же начал создавать аналитическую базу, чтобы действовать не вслепую, а идти к стройности моих худеющих подшефных четко по цифрам.
Так вот, наука предлагает ряд формул расчета ежедневной нормы потребления, которые опираются на BMR — базальную скорость метаболизма.
Перебирая их все, я понял, что некоторые вообще нельзя использовать, т.к. они не принимают в расчет жировой состав тела. А жир и мышцы требуют разного расхода энергии на их поддержание.
Если приложение, с которым вы худеете, просит только возраст, пол, рост, вес — то не рассчитывайте на точный результат. Скорость снижения веса будет неоптимальной, и 100% выкатитесь на плато.
Я остановился на формуле BMR Katch-McArdle через LBM, который в свою очередь высчитываю по методике US Navy. Для меня эта связка показала самый точный результат. Я как обычно проверяю всё на себе.
Далее для более точного расчета метаболизма нужно еще учитывать ряд факторов, о которых ни в одном похудательном курсе не спрашивали (а я исследовал методики разных).
Например, я курю и пью много кофе — и никотин с кофеином прилично влияют на метаболизм. Погрешность для кого-то может легко до 30% доходить. А это уже много. Либо снижения веса почти не будет, либо если перегнуть планку в другую сторону — то снижение веса будет нездоровое.
При нездоровых темпах вероятность отката до прежнего веса возрастает кратно. А смысл худеть, если потом всё вернется обратно?! Я лично за здоровое похудение и сохранения стройного тела навсегда. Без ограничений себя во вкусной еде, безусловно!
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