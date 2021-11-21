Какие факторы влияют на похудение и как правильно рассчитать свою норму калорий? Рассказывает блогер-нутрициолог

Привет! Я Майк. И я едоголик. Давно хотел писать про то, что радует нас всех — это еда. И про то, что не всегда радует — это наше тело и здоровье. А хочется, чтобы все эти три вещи радовали всегда и как можно большее количество людей.

Недавно поймал себя на мысли: за мои почти 40 лет мой вес в разное время очень сильно скакал. Рекордными были 102 кг для моих 177 см роста. За свою жизнь я худел и откатывался обратно много раз.

В последний раз я похудел с 82 до 67 кг за 6 месяцев, и этот вес у меня успешно удерживается до сих пор. Я не сижу на диетах, я не голодаю, я вкусно и разнообразно кушаю. И, черт возьми, да, я люблю готовить. А еще я люблю науку, темы гормонов и всякие лайфхаки, упрощающие нам жизнь.

Я всё откладывал момент, чтобы начать вести блог. Думал, вот сделаю фотосессию для красивых фоточек. Профессиональный фотограф, одежда, грим там и все дела. Но это всего лишь отговорки, которые отодвигают нас всё дальше от мечты.

Не, так дело не пойдёт. Вот я и начинаю. Хочу делиться с вами своими находками, мыслями. Они все интересные и полезные (хаха, на мой взгляд)

А фоточку запилил в машине на телефон. Странная, да? Но во-первых, это для привлечения внимания, а во-вторых, когда мы по-настоящему о чем-то мечтаем, мы часто закрываем глаза. Всё натурально и взаправду. Да как и все в моём блоге — только честно, искренне и с самыми лучшими намерениями.

В общем, добро пожаловать в мою секту "Едоголиков", которые едят и не толстеют (и даже ночью подхомячивают). Что ж, познакомились, теперь можем и начинать!

Как правильно считать и контролировать калории?



Если вы хотите похудеть, поддерживать свой вес или набрать, то управляемо это можно сделать только через контроль над энергией поступающей и расходуемой. Значит вам нужна планка по калориям (это если упрощенно без расчетов БЖУ, которые тоже важны).

Ты конечно можешь питаться интуитивно (у кого-то так получается и даже неплохо), но у большинства интуитивное питание не срабатывает и возникает проблема лишнего веса.