Кровь и разбитые головы. Как латвийский боец ММА Даник Весненок прокладывает кулаками путь к славе

- Если не секрет, какие деньги крутятся в кулачных боях?

- Поначалу нет денег. Получают копейки. Но все зависит от статуса. Когда ты главная звезда, на которую приходят смотреть миллионы, то можешь получать десятки тысяч долларов призовых. Никто не будет тебе платить просто за то, что ты технично дерешься. Ты должен приносить деньги! Все, как в шоу-бизнесе.