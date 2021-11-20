20.11.2021, 15:30
Кровь и разбитые головы. Как латвийский боец ММА Даник Весненок прокладывает кулаками путь к славе(3)
Foto: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS / SCANPIX
Бои на голых кулаках — зрелище не для слабонервных, но популярность этого спорта стремительно растет. Он собирает миллионы зрителей на YouTube и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Для раскрутки первой в Латвии лиги кулачных боев Top Dog понадобилось менее двух лет. Один из самых перспективных латвийских бойцов ММА 23-летний Даниил Весненок рассказал Delfi, как устроен мир смешанных единоборств, с чего начинать и как проложить путь к славе.