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20.11.2021, 15:30

Кровь и разбитые головы. Как латвийский боец ММА Даник Весненок прокладывает кулаками путь к славе

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Константин Цивкаш
редактор отдела спорта rus.delfi.lv
Foto: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS / SCANPIX
Бои на голых кулаках — зрелище не для слабонервных, но популярность этого спорта стремительно растет. Он собирает миллионы зрителей на YouTube и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Для раскрутки первой в Латвии лиги кулачных боев Top Dog понадобилось менее двух лет. Один из самых перспективных латвийских бойцов ММА 23-летний Даниил Весненок рассказал Delfi, как устроен мир смешанных единоборств, с чего начинать и как проложить путь к славе.

- Если не секрет, какие деньги крутятся в кулачных боях?

- Поначалу нет денег. Получают копейки. Но все зависит от статуса. Когда ты главная звезда, на которую приходят смотреть миллионы, то можешь получать десятки тысяч долларов призовых. Никто не будет тебе платить просто за то, что ты технично дерешься. Ты должен приносить деньги! Все, как в шоу-бизнесе.

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