Российский депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося

”Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над „i”. Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом”, — говорится в описании к видео.

В ролике депутат признал, что действительно убил лося во время охоты, перепутав его с кабаном. Но, по словам Рашкина, он был уверен, что охотился законно и у людей, пригласивших его на охоту, была лицензия на отстрел животных. Депутат считает, что стал жертвой провокации.

Ранее при задержании он утверждал, что случайно нашел тушу лося. Теперь Рашкин объяснил эти слова тем, что никого не хотел подставлять.

Когда мы сидели в заглохшей машине с включенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа машин… Из приехавших автомобилей быстро высыпала группа людей, светивших в нас фонариками, а также с видеокамерами, со светившей нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле.

В это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Я оказался введенным в заблуждение. Этим воспользовались незнакомые мне люди, которые участвовали в провокации против меня. Опасаясь за своего друга Александра и чтобы никого не подставить, я не нашел ничего лучше, чем сказать, что нашел тушу этого лося.

Валерия Рашкина задержали в лесу Саратовской области 29 октября. В багажнике его машины нашли разделанную тушу лося. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Соответствующая статья (258 УК РФ, часть 1, пункт ”а”) предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Генпрокуратура направила в Госдуму запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина.