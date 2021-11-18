В Рийгикогу обсудят вопросы климата. Сийм Каллас: "Мы уже видим результаты глобального потепления"

На заседании с докладами выступят председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Сийм Каллас, член кабинета ведущего заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса Хелена Браун, директор Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Лаури Таммисте и профессор Тартуского университета, директор по науке и развитию Milrem AS Март Ноорма.

По словам Калласа, пакет зеленого переворота ”Цель 55” — это сборник крупных и сложных инициатив, призванных замедлить глобальное потепление. ”Мы уже видим результаты глобального потепления: периоды аномальной жары, потопы, засухи, нехватка воды, повышение уровня моря, таяние ледников, лесные пожары, штормовые ветра и ущерб сельскому хозяйству, — перечислил он. — Все эти явления в будущем серьезно скажутся на экосистеме, людях и экономике”.

Каллас отметил, что уже сейчас необходимо решить, как достичь климатического нейтралитета.

После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.

Заседание начнется в 10:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на странице Рийгикогу в интернете и на странице в Facebook.