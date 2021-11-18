ВИДЕО | Болельщики сборных Боснии и Украины подрались из-за российского флага
Перед стартовым свистком на трибунах стадиона "Билино Поле" произошла стычка между боснийскими и украинскими болельщиками. Драка произошла из-за появления российского флага.
По информации местных сми, украинцы вывесили флаг России, который они как-то пронесли на трибуну, и перевернули его вверх ногами. Болельщики использовали триколор с гербом России посередине.
Однако боснийцы увидели в этом моменте провокацию. Из-за перевернутого флага, болельщики решили, что им демонстрируют флаг Сербии, с которыми у них напряженные отношения: сербы и боснийцы воевали в 1990-е. Местные фанаты устроили беспорядки, они попытались прорваться через ограждения и потом полезли в драку с украинцами.
Порядок на трибунах удалось восстановить благодаря полиции, уже через несколько минут. Некоторых фанатов пришлось удалить со стадиона. Дракой инцидент между болельщиками не закончился, перед матчем боснийцы освистали гимн Украины.