ВИДЕО | Болельщики сборных Боснии и Украины подрались из-за российского флага

Перед стартовым свистком на трибунах стадиона "Билино Поле" произошла стычка между боснийскими и украинскими болельщиками. Драка произошла из-за появления российского флага.

По информации местных сми, украинцы вывесили флаг России, который они как-то пронесли на трибуну, и перевернули его вверх ногами. Болельщики использовали триколор с гербом России посередине.

Однако боснийцы увидели в этом моменте провокацию. Из-за перевернутого флага, болельщики решили, что им демонстрируют флаг Сербии, с которыми у них напряженные отношения: сербы и боснийцы воевали в 1990-е. Местные фанаты устроили беспорядки, они попытались прорваться через ограждения и потом полезли в драку с украинцами.

Порядок на трибунах удалось восстановить благодаря полиции, уже через несколько минут. Некоторых фанатов пришлось удалить со стадиона. Дракой инцидент между болельщиками не закончился, перед матчем боснийцы освистали гимн Украины.



Сборная Украины обыграла Боснию 2:0 и вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021