Снова ROC вместо имени страны и снова Чайковский вместо гимна. Россию все еще не простили за допинг

В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC.

Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Напомним. что олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.