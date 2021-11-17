17.11.2021, 20:10
Снова ROC вместо имени страны и снова Чайковский вместо гимна. Россию все еще не простили за допинг
Фото: Scanpix
Олимпийская сборная России на Играх-2022 в Пекине выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee — Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC.
Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
Напомним. что олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.