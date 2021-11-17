Конор Макгрегор — главный антиваксер спортивного мира

”Уже прошло почти три года. Мы раз за разом объединялись, стараясь делать даже сверх того, что от нас требуется. Все, что получили взамен, — это одно лицемерное обращение за другим. Прямо сейчас мне стыдно за правительство моей страны”, — написал Макгрегор.