17.11.2021, 15:10
Конор Макгрегор — главный антиваксер спортивного мира
Фото: Scanpix
Ирландский боец по смешанным единоборствам (MMA) Конор Макгрегор резко отреагировал в своем Twitter на ужесточение мер по борьбе с коронавирусом ирландскими властями.
”Уже прошло почти три года. Мы раз за разом объединялись, стараясь делать даже сверх того, что от нас требуется. Все, что получили взамен, — это одно лицемерное обращение за другим. Прямо сейчас мне стыдно за правительство моей страны”, — написал Макгрегор.
Премьер-министр Ирландии заявил, что не исключает, что в стране снова придется ввести ограничения. Предполагается, что работающие граждане страны будут переведены на дистанционную работу, а посещение общественных мест будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации.