Как научиться любить себя и почему это не связано с эгоизмом? Объясняет психолог

О чем говорят все, но никто не знает, как это сделать? Конечно, о любви к себе. Когда читаешь журналы, видишь заголовки новых книг на полке в магазине и анонсы предстоящих мероприятий в соцсетях, то может сложиться впечатление, что это одно из самых популярных словосочетаний.

Действительно, сейчас стало модно употреблять фразу ”любовь к себе”, часто не вкладывая в нее глубокого смысла. Однако помимо моды эта фраза вмещает в себя кое-то еще. Оказывается, проявление любви к себе измеряется не только парой новых туфель как у селебрити или вечным поиском работы, потому что ”любовь к себе” не позволяет согласится на меньшее.

Психологи часто уделяют внимание данной теме, и я бы хотела поговорить о проявлении любви и бережного отношения к себе именно с точки зрения нашего внутреннего "Я", а не внешних действий.

Словосочетание "любовь к себе" не имеет никакого отношения к эгоизму и не отражает идею, где ”я центр вселенной, и все вертится вокруг меня”. Тем более эта идея не призвана культивировать в ком-либо самолюбие, раздувая оное как воздушный шар.

Любовь к себе закладывается и формируется у нас в детстве и берет начало как в семье, так и в примере, переданном нам родителями и другими значимыми взрослыми.

Если бы всегда данные примеры показывали то, как строить гармоничные отношения в первую очередь с собой из уважения своих потребностей и желаний, а также уважения других, то не существовало бы такого множества психологов и книг о психологии.

Давайте разберем на часто встречающихся примерах, какие есть маркеры не достаточной любви к себе, на которые стоит обратить внимание, и что с ними делать?

Мы не слушаем свое тело. Вы устали, последние несколько месяцев работаете без выходных и давно мечтаете пойти в спа, на массаж. Но вам никак не дойти, ведь нет времени. А возможно, вам даже хочется просто выспаться, не ставя будильник.

Не удивляйтесь легким простудам или головным болям — ваше тело будет требовать отдыха любыми способами.

Что делать?