Как научиться любить себя и почему это не связано с эгоизмом? Объясняет психолог
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О чем говорят все, но никто не знает, как это сделать? Конечно, о любви к себе. Когда читаешь журналы, видишь заголовки новых книг на полке в магазине и анонсы предстоящих мероприятий в соцсетях, то может сложиться впечатление, что это одно из самых популярных словосочетаний.
Действительно, сейчас стало модно употреблять фразу ”любовь к себе”, часто не вкладывая в нее глубокого смысла. Однако помимо моды эта фраза вмещает в себя кое-то еще. Оказывается, проявление любви к себе измеряется не только парой новых туфель как у селебрити или вечным поиском работы, потому что ”любовь к себе” не позволяет согласится на меньшее.
Психологи часто уделяют внимание данной теме, и я бы хотела поговорить о проявлении любви и бережного отношения к себе именно с точки зрения нашего внутреннего "Я", а не внешних действий.
Словосочетание "любовь к себе" не имеет никакого отношения к эгоизму и не отражает идею, где ”я центр вселенной, и все вертится вокруг меня”. Тем более эта идея не призвана культивировать в ком-либо самолюбие, раздувая оное как воздушный шар.
Любовь к себе закладывается и формируется у нас в детстве и берет начало как в семье, так и в примере, переданном нам родителями и другими значимыми взрослыми.
Если бы всегда данные примеры показывали то, как строить гармоничные отношения в первую очередь с собой из уважения своих потребностей и желаний, а также уважения других, то не существовало бы такого множества психологов и книг о психологии.
Давайте разберем на часто встречающихся примерах, какие есть маркеры не достаточной любви к себе, на которые стоит обратить внимание, и что с ними делать?
Мы не слушаем свое тело. Вы устали, последние несколько месяцев работаете без выходных и давно мечтаете пойти в спа, на массаж. Но вам никак не дойти, ведь нет времени. А возможно, вам даже хочется просто выспаться, не ставя будильник.
Не удивляйтесь легким простудам или головным болям — ваше тело будет требовать отдыха любыми способами.
Что делать?
Позволяйте себе отдых и делайте передышки — это важное проявление любви к себе. Когда клиенты на сессиях вступают в контакт со своим телом и начинают слышать его потребности, часто на их глазах можно увидеть слезы от того, что они так долго отказывали себе в самых элементарных действиях и обесценивали свои же потребности.
Критикуем себя, а не поддерживаем. Забыли ключи дома? — Растеряша! Не оплатили вовремя счет? — Опять , сколько можно? Опоздали на встречу? — Не умею ничего планировать Не заработали миллион — Неудачники.
Так до бесконечности, и это только малая часть того, за что мы можем критиковать себя.
Самокритика, самобичевание, синдром самозванца — все это никак не добавляет каждому из нас любви к себе. А точнее, к детской части нас, которая в какой-то момент совершила ошибку или просто чего-то не сделала и очень нуждается в поддержке прямо сейчас.
Вместо критики попробуйте воспринять обстоятельства как урок или опыт, особенно если событие уже произошло, и пообещайте в следующий раз себе сделать по- другому.
Отсутствие критики своих же действий даст сил, чтобы двигаться вперед и решить проблему если она возникла.
Не выбираем то, чего на самом деле хочется. Это проявляется в том, что вы не купите себе небольшую шоколадку, которую очень хочется, но слишком много сахара. А работа мечты совсем не престижная.
У нас в голове огромное количество установок, которые иногда не принадлежат нам и основаны на социальных стереотипах или на мнении значимых нам людей.
Но не позволяя себе желаемое, а еще хуже — игнорируя, мы блокируем не только удовольствие от жизни, но также мотивацию к достижениям и переменам.
Как поступать? Разобраться в своих желаниях и главное — что желаемое вам даст.
Честно ответить себе, можете ли/готовы ли вы их выполнить, либо что вам мешает это сделать и придумать, как (хотя бы частично) удовлетворить свою потребность, не откладывая на туманное ”завтра”?
Привыкаем предавать свои ценности. Вы давно мечтаете записаться на танцы, но кто же приготовит дома ужин? Или у вас пока нет семьи, и вы мечтаете поехать на пол года в путешествие, почувствовать воздух свободы, возможно - пофрилансить или вовсе сменить деятельность, но в 30/40/50 лет окружающие говорят, что это не серьезно?
Выбирайте: следовать ли своим ценностям, или постоянно сверяться со списком дел или оглядываться на чужое мнение.
Выбирая свои ценности, вы можете смело сказать, что хотя бы попробовали
Кстати, корпорацию Wolt продали на днях за астрономическую сумму. Может, это было возможно именно потому что сервис решает проблемы с отсутствием ужина у огромного количества людей по всему миру, которые хоть иногда, но выбирают свои увлечения?
В любви к себе меньше места самолюбию, но больше уважения к своим потребностям и ценностям.
Чтобы стать ближе к себе:
- важно сосредоточиться на своих истинных желаниях,
- научиться слышать свои собственные потребности, став себе поддержкой в тех ситуациях, когда это необходимо. И почаще практикуйте бережное отношение к своему внутреннему я.
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