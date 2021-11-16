ВИДЕО | Минобороны России подтвердило испытания противоспутниковой ракеты

В заявлении подчеркивается, что образовавшиеся фрагменты "не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности". Они внесены в каталог российской системы контроля космического пространства и будут сопровождаться до прекращения их существования, указало Минобороны.

Минобороны РФ продемонстрировало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов спутника ”Целина-Д”, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

”На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 км”, — говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что аналогичные испытания уже ранее проводили США, Китай и Индия, и обвинило Госдепартамент США и Пентагон в "лицемерных заявлениях". Среди прочего в Москве указали на принятие Соединенными Штатами в 2020 году новой стратегии по космосу, одной из главных целей которой является "создание комплексного военного преимущества в космосе".

США заявили о создании поля обломков на низкой орбите в результате испытаний РФ

Накануне американское командование Космическими силами (USSPACECOM), входящее в состав ВВС США, заявило о проведении Россией испытаний противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT), поразившей советский спутник "Космос-1408" и создавшей поле обломков на низкой околоземной орбите. "Россия продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран", — заявил глава Космического командования США Джеймс Дикинсон.