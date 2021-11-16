На границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия. Ереван просит помощи у России

"Поскольку суверенная территория Армении подверглась нападению, мы призываем Россию защитить территориальную целостность Армении в рамках соглашения между Арменией и Россией, заключенного в 1997 году", — заявил Григорян в эфире Общественного телевидения Армении. Он пояснил, что это устное обращение, но оно будет направлено Москве и в письменной форме, а также сослался на двусторонний договор от 1997 года.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о военной помощи, Григорян ответил утвердительно. Если уладить конфликт путем переговоров не удастся, то Ереван просит Москву предоставить военную помощь, пояснил он.

Минобороны Армении сообщило о погибших военнослужащих

В министерстве обороны Армении заявили, что 16 ноября вооруженные силы Азербайджана предприняли "очередную провокацию" в направлении восточной границы Армении и что они используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие. По данным Еревана, 15 армянских военнослужащих погибли, еще 12 попали в плен.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинили в провокации Ереван: по сообщению Баку, 16 ноября армянские соединения начали на Кяльбаджарском и Лачинском участках границы "внезапную военную операцию с целью захвата высот" и с применением военной и спецтехники, а Баку в ответ развернул военную операцию. По данным ведомства, в результате ранены двое азербайджанских военнослужащих. О погибших не сообщается.

Тем временем министерство иностранных дел Армении призвало международное сообщество, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "четко отреагировать" на "наступательные действия азербайджанской стороны", которые "привели к человеческим жертвам".

44-дневная война и тысячи погибших

10 ноября 2020 года закончилась война в Нагорном Карабахе. Она длилась 44 дня. Азербайджан и Армения заключили при посредничестве России соглашение о прекращении конфликта. По его итогам под контроль Баку перешла значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армения за время боев потеряла более 4000 человек, еще около 11 тысяч человек получили ранения. Десятки тысяч карабахцев остались без крова. Азербайджан, по официальным данным, потерял около 3000 человек.