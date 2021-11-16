В России определились со сроками реконструкции таможенного поста в Ивангороде

С российской стороны в мероприятии принимали участие представители Северо-Западного таможенного управления и руководство таможенного поста МАПП Ивангород. Эстонскую таможню представляли руководитель Восточного таможенного пункта Налогового-таможенного департамента Эстонской Республики Вирго Трейнбук, ведущий таможенный инспектор Восточного таможенного пункта Татьяна Забалуева, советник таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Лаури Пастак.

Коллеги двух стран обсудили вопросы об информационном взаимодействии в области обмена данными, характеризующими результаты таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, обменялись данными по динамике транспортного и пассажиропотока и статистическими показателями пропускной способности пунктов пропуска.

В ходе встречи была представлена информация о транспортных средствах, временно ввезенных физическими лицами через МАПП Ивангород на территорию Российской Федерации, зарегистрированных на имя эстонских лизинговых компаний и находящихся на контроле, а также о сроках временного ввоза транспортных средств для личного пользования в соответствии с последними изменениями российского законодательства.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос о готовности к работе в условиях отмены ограничений на пересечении границ.

"В случае снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, таможенный пост МАПП Ивангород в полной мере готов осуществлять свои функции на участке российско-эстонской границы",- подчеркнул начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин.

Российская сторона проинформировала о возможном проведении реконструкции таможенного поста МАПП Ивангород, начиная со второй половины 2022 года. В настоящий момент проектная документация находится на стадии согласования.

Эстонская сторона будет дополнительно проинформирована о начале проведения работ после окончательного согласования проектной документации.

При подведении итогов встречи стороны отметили оперативность в решении возникающих вопросов, подтвердили готовность к продолжению работы по взаимному информированию на уровне ответственных за организацию работы дежурных смен, выразили благодарность друг другу за сотрудничество.