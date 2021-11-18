Правдива ли история о пассажирке, устроившей стриптиз в самолёте с ортодоксальными евреями?

Сама по себе история содержит крайне мало деталей, из-за чего, действительно, может быть воспринята как анекдот, особенно с учётом неординарности поступка пассажирки самолёта. Однако комментарии многих пользователей говорят о том, что их авторы вполне верят в реальность описанных событий. Тем более в новостях порой проскальзывают сообщения на схожую тему. Например, в 2021 году авиакомпания EasyJet выплатила компенсацию авиапассажирке, которую дважды за один год попросили пересесть на другое место после запросов ортодоксальных евреев, расположившихся в том же ряду. Случалось и та к, что последние предпочитали покинуть самолёт до взлёта, когда их просьба не находила понимания у пассажиров.

В передних рядах сидят несколько пар молодых израильтян. Отчаявшись заснуть или хотя бы отдохнуть, одна из них, женщина лет 30, встаёт в проходе и медленно снимает свою блузку, а затем и бюстгальтер. Все религиозные сразу притихли, прикрывая глаза — свои и детей. В воцарившейся тишине молодая женщина громко говорит:

Вот как выглядит один из вариантов широко растиражированного текста: ”Самолёт израильской авиакомпании летит по маршруту Тель Авив — Верона. Из 160 пассажиров около 120 — это религиозные евреи, явно сефарды, с многочисленными детьми. Дети носятся по самолёту, их мамы и папы орут на детей и перекрикиваются друг с другом. Короче, табор уже ушёл в небо. Оставшиеся пассажиры в отчаянии обращаются к экипажу, но экипаж беспомощен:

Несложный поиск показывает, что впервые рассматриваемая история появилась в интернете в 2013 году — сначала в Facebook (11 августа), а затем и в ”Живом журнале” (24 августа). Владелец обоих аккаунтов — журналист, гид и историк Тель-Авива Борис Брестовицкий. В его публикации сообщается, что описанное — случай из жизни. При этом в глаза бросаются отличия от вирусного варианта: речь пассажирки передана в косвенной форме, в её угрозе упоминаются штаны, а не трусы, а последний абзац про награду авиакомпании отсутствует вовсе. Авторский вариант выглядит более реалистичным, ведь израильская авиакомпания не имеет никакого отношения к отелям Рима. Да и ни от какой катастрофы пассажирка её не спасла: шум и гам на борту — довольно штатная ситуация, с которой сталкиваются многие авиапассажиры.

Мы связались с автором, и он заверил нас, что этот случай, вплоть до мелких деталей, произошёл у него на глазах. Дело было в июле 2013 года, когда он отправился в поездку из Тель-Авива в Верону ночным рейсом компании Israir. Легко проверить, что у указанной компании действительно существовал рейс на родину Ромео и Джульетты. Более того, в ЖЖ автора в том же июле появился пост с фотографиями из Италии (правда, уже из Рима). По словам Брестовицкого, смелая пассажирка со своим другом сидела в первом ряду, а он сам расположился в третьем-четвёртом. Самолёт был небольшим, без деления на классы. Что касается напрашивающегося вопроса о реакции службы безопасности лайнера, то ответ на него Брестовицкий дал ещё в комментариях к своему посту: пока к женщине шёл стюард, она успела одеться и сесть на своё место. Стюард попытался сделать ей замечание, но мужчина с соседнего ряда сказал ему, что все пассажиры несколько раз безрезультатно обращались к экипажу с просьбой навести порядок. Стюард ретировался.

Борис Брестовицкий отметил, что своим постом не ставил цель осудить поведение сефардов — это их культура и их традиции. Судя по комментариям, подобные случаи при встрече сефардов с представителями других культур — не редкость. Ну а публикация, как мы уже знаем, после своего появления зажила отдельной жизнью — расплодилась на множестве сайтов и превратилась в анекдот с выдуманной концовкой про награду со стороны авиакомпании и подставными иллюстрациями. Тем не менее у этой истории есть конкретный автор, а факты, которые бы противоречили его словам, на данный момент не известны.

Скорее всего правда