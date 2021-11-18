Взрывной характер и страсть к насилию: каким был "кровавый карлик” — нарком НКВД Николай Ежов?

Однако до сих пор больше внимания уделялось его исторической деятельности, и меньше — его характеру. Известно, что он отвечал за совершение ужасных преступлений, но гораздо меньше внимания уделялось тому, кем он был, и какое влияние на его деятельность оказывала его сложная и нестабильная личность.

Ежов по своему складу был сложной личностью. Он мог быть очень обольстительным, но при этом нестабильным и садистским. Иногда мог вести себя крайне жестоко, а иной раз опять-таки справедливо. Его взрывной характер и страсть к насилию несомненно оказали определенное влияние на события Большого террора.

Однако машина террора не пощадила и своих собственных руководителей. Наряду со многими другими лояльными большевиками и самому Ежову не удалось избежать террора. Его сняли с должности, после того как он впал в немилость у Сталина. Ежова арестовали и после допросов безжалостно расстреляли.

Почти на два года Николай Ежов стал вторым по важности человеком в Советском Союзе. Входивший в ближний круг Сталина Ежов в качестве наркома внутренних дел СССР (1936-1938) курировал работу всего репрессивного аппарата. Как основной помощник Сталина, он отвечал за массовые аресты, пытки и казни, совершенные в ходе Большого террора. Поэтому годы Большого террора (1936-1938) связывают с именем Николая Ежова и параллельно используют для обозначения название ежовщина. Из-за своего небольшого роста (151 см) и жестокости он получил прозвище ”кровавый карлик”.

Австралийский историк Йессе Зееберг-Гордон в своей статье в двух частях дает обзор жизни и преступлений Ежова. В I части описывается путь Ежова к власти и устранение его политических противников. Во II части, которая будет опубликована позже, будет рассмотрена деятельность сталинского ”палача” во время Большого террора, а также уделено внимание его дальнейшему падению.

Николай Ежов (1895-1940) был начальником НКВД и доверенным лицом Сталина. Он был основным помощником Сталина при проведении Большого террора (1936–1938), известного также как ”ежовщина”. Из-за своей жестокости и низкого роста он получил прозвище ”кровавый карлик”. До сих пор больше исследовались его ужасные преступление, но меньше внимания уделялось тому, что Ежов представлял из себя, как человек.

О карьере

Ежов родился в 1895 году в семье отставного солдата и служанки священника. Будущий главный человек в НКВД всего несколько лет посещал начальную школу, а затем стал рабочим на Путиловском заводе в Петербурге. Хотя его рост был всего 151 см, в 1915 г. его все же взяли в царскую армию и после ранения в боях в 1917 г. Ежов в Витебске присоединился к большевикам. В начале Октябрьского переворота он вступил в Красную армию. Примерно в то же время он познакомился с Лазарем Кагановичем, который годы спустя поможет ему войти в ближнее окружение Сталина.

Ежов поднимался вверх по карьерной лестнице и уже в 1930 г. участвовал в собраниях политбюро. На всех должностях он демонстрировал необычайно дисциплинированную рабочую этику. Современники вспоминали о нем как о худом и скромном человеке, который болел туберкулезом. Носил дешевый костюм, говорил редко, ел редко, но слушал очень внимательно. ”Не нужно проверять его работу, потому что он отлично справляется”, — восхищались его коллеги. ”Он не мог прекратить работать”, — иногда говорили о нем. Можно ли считать это знаковым?

Многим он нравился. Николай Бухарин, который позже сам станет жертвой махинаций Сталина, описывал его как ”доброжелательного человека с чистой совестью”. Хотя некоторые авторы подчеркивали его незначительные духовные интересы, рабочие Путиловского завода помнили, что он все время читал книги, и поэтому окрестили его ”книгочеем Николаем”. Также Ежов был очень популярным у женщин, многие считали его привлекательным и веселым. С мальчишеских лет он также был активным гомосексуалом, и на дальнейшем судебном процессе обвинения в "педерастии" были единственными, которые он безоговорочно признал.