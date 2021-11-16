США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия и создании угрозы для экипажа МКС

По его словам, испытания оружия прошли 15 ноября. Утром того же дня стало известно, что экипаж МКС укрылся в кораблях ”Союз” и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В результате взрыва пораженного спутника образовалось более 1500 фрагментов космического мусора, которые можно отследить, и сотни тысяч более мелких объектов, что создает угрозу интересам всех стран, заявил Прайс.

Он назвал испытания ”опасными и безответственными”. ”Мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации и других, что мы этого не потерпим”, — заявил представитель Госдепартамента.

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон также предупредил об угрозе космонавтам, которая, по его словам, возникла из-за испытаний Россией противоспутникового оружия. Его заявление опубликовано на сайте NASA.

По его словам, каждые 1,5 часа станция проходит через облако из обломков или рядом с ним.

Специалисты из космической отрасли также полагают, что причиной стали испытания противоспутниковой ракеты. Как отметил астроном Джонатан МакДоуэлл, на это указывает траектория аппарата ”Космос-1408”, которая проходила прямо над закрытой для полетов зоной, где предположительно испытывают новые российские ракеты.

Спутник прошел над Плесецком около 5:45 15 ноября по московскому времени. Спустя 90 минут (именно за это время МКС делает полный оборот вокруг Земли) астронавтов и космонавтов разбудили и с тех пор они весь день вынуждены каждые 1,5 часа укрываться в своих кораблях — это беспрецедентное явление для станции. Американский ЦУП сообщил астронавтам, что часть люков на станции должна быть закрытой до 17 ноября.

Российская сторона не подтверждала проведения испытаний.

Власти США уже высказывали обеспокоенность тем, что Россия испытывает космическое оружие, в апреле и декабре 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда называла эти заявления попыткой США оправдать размещение собственного вооружения в космосе.