В Дубае представили новый российский истребитель. Что с ним не так?

В выходные прошла первая презентация Checkmate на внешних рынках. Запись можно посмотреть внизу. На 11 минуте прототип ЛТС показали почти целиком, задействовав при этом различные спецэффекты, включая игру света и лазеров. Помимо этого, был показан трейлер, раскрывающий основные характеристики разработки.

Изначально Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в госкорпорацию ”Ростех”). Он обладает следующими летными характеристиками: дальность полета без подвесных баков — около 3 000 км, боевой радиус — 1 500 км, практический потолок — 16,5 км, максимальная скорость — 1,8-2 Маха.

”Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений”, — говорит глава ”Ростеха” Сергей Чемезов, принявший участие в презентации новинки на авиашоу в Дубае.

Russians flex with a ceiling mirror in the Checkmate pavilion at #DAS21. pic.twitter.com/0JJioFunWu — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 14, 2021

Запись презентации:

Ранее стало известно, что у новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate появился азиатский конкурент. Речь идет о KF-21 Boremae, его разработали в Южной Корее.

Заметное отличие KF-21 от российского Checkmate заключается в наличии у первого сразу двух двигателей общей тягой до 20 000 кг. По данным Armádní Zpravodaj, речь идет о двигателях General Electric F414. Такие же есть в американских ”Шершнях” — F-18 Super Hornet.