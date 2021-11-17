Правда ли частая вакцинация может вызвать иммунный паралич?

Об опасности развития иммунного паралича предупредили сразу два специалиста: врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин и президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Первый сообщил, что лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки, а второй — что ревакцинация чаще, чем через полгода, вызовет иммунологический паралич. Слова Кондрахина распространили Lenta.ru, телеканал ”360°” и News.ru, а мнением Черешнева поделились ТАСС и ”Российская газета”.

Сразу стоит отметить, что в МКБ-10 не зафиксирован такой диагноз, как иммунный паралич. Англоязычный термин (immune paralysis) более распространён, однако относится в основном к состоянию, возникающему в результате сепсиса. Есть ряд публикаций, описывающих иммунный паралич вследствие тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Более того, поиск в Google до 19 октября 2021 вообще не выдаёт почти никакой информации об иммунном параличе — есть только описание его у кошек, инфицированных вирусом иммунодефицита.

Иммунолог Владимир Болибок предполагает, что термин ”иммунный паралич” в науке появился, когда Александр Безредка ”в 1906 году придумал способ истощения иммунной реакции при введении лошадиной сыворотки против дифтерии”. Таким образом учёный смог предотвратить анафилактический шок, которым могло сопровождаться введение лекарства. То есть иммунный паралич уже тогда описывал не состояние, возникающее в результате слишком частых вакцинаций, а способ ”приглушить” иммунный ответ, чтобы дать организму возможность выработать антитела. ”Но экстраполировать феномен Безредки на то, что якобы частое введение вакцин вызывает иммунный паралич, — это называть белое чёрным” — добавляет иммунолог.