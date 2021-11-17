Правда ли частая вакцинация может вызвать иммунный паралич?
Об опасности развития иммунного паралича предупредили сразу два специалиста: врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин и президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Первый сообщил, что лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки, а второй — что ревакцинация чаще, чем через полгода, вызовет иммунологический паралич. Слова Кондрахина распространили Lenta.ru, телеканал ”360°” и News.ru, а мнением Черешнева поделились ТАСС и ”Российская газета”.
Сразу стоит отметить, что в МКБ-10 не зафиксирован такой диагноз, как иммунный паралич. Англоязычный термин (immune paralysis) более распространён, однако относится в основном к состоянию, возникающему в результате сепсиса. Есть ряд публикаций, описывающих иммунный паралич вследствие тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Более того, поиск в Google до 19 октября 2021 вообще не выдаёт почти никакой информации об иммунном параличе — есть только описание его у кошек, инфицированных вирусом иммунодефицита.
Иммунолог Владимир Болибок предполагает, что термин ”иммунный паралич” в науке появился, когда Александр Безредка ”в 1906 году придумал способ истощения иммунной реакции при введении лошадиной сыворотки против дифтерии”. Таким образом учёный смог предотвратить анафилактический шок, которым могло сопровождаться введение лекарства. То есть иммунный паралич уже тогда описывал не состояние, возникающее в результате слишком частых вакцинаций, а способ ”приглушить” иммунный ответ, чтобы дать организму возможность выработать антитела. ”Но экстраполировать феномен Безредки на то, что якобы частое введение вакцин вызывает иммунный паралич, — это называть белое чёрным” — добавляет иммунолог.
Стоит также отметить тот факт, что в первые дни и месяцы жизни человеку вводится несколько различных вакцин, однако иммунного паралича у младенцев не возникает. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, ребёнок в первый год жизни получает до 17 вакцин (с учётом ревакцинаций). Более того, взрослым также разрешена одновременная вакцинация несколькими прививками, за исключением БЦЖ. Роспотребнадзор отдельно проговаривает: ”Одновременная вакцинация не сопровождается угнетением иммунного ответа. Наш организм постоянно сталкивается с огромным числом антигенов, обеспечивая защиту внутренней среды; при проникновении в эту внутреннюю среду даже одного единственного микроорганизма он вырабатывает десятки видов антител к каждому из белков возбудителя. При смешанных инфекциях это число возрастает многократно, так что ответ на одновременное введение нескольких вакцин не создаёт чрезвычайной ситуации”.
Вторичный иммунодефицит частая вакцинация также не может вызвать. Причины возникновения патологии хорошо изучены — это сахарный диабет, печёночная недостаточность, гепатиты, апластическая анемия, некоторые онкозаболевания, реакция ”трансплантат против хозяина”, химиотерапевтические препараты, иммунодепрессанты, некоторые бактериальные, микобактериальные и вирусные инфекции (в том числе новая коронавирусная инфекция). Вакцинация среди этих причин не значится. При этом специалисты отдельно оговаривают необходимость вакцинации людей с первичными и вторичными иммунодефицитами — правда, с некоторыми исключениями (в частности, следует избегать живых вакцин), а также необходимость коллективного иммунитета для безопасности таких людей.
По последним данным, ревакцинацию от коронавируса в России рекомендуют проводить через шесть месяцев после введения первого компонента. Израильские врачи сформулировали это как ”через пять месяцев после второй дозы”, в США оптимальным сроком считается восемь месяцев, а в Венгрии — четыре. На сегодняшний день (при этом ревакцинация в России началась в июне, а в Израиле — в июле) нет никаких данных о возникновении иммунного паралича после бустерной дозы, полученной миллионами людей.
Таким образом, опасения, что частая вакцинация может вызвать иммунный паралич или другие угрожающие жизни людей иммунные состояния, безосновательны. Национальный календарь прививок предусматривает в том числе одномоментное введение нескольких вакцин, а также сравнительно небольшие сроки между ними.