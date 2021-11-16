Вместе легче! Стартовала кампания в поддержку детских и родильных отделений эстонских больниц(2)
Внести свой вклад в поддержку жизни и здоровья детей Эстонии можно в магазинах Selver и e-Selver до последнего дня года.
Вместе со своими клиентами и партнерами Selver собирает деньги, чтобы поддержать создание в Таллиннской детской больнице банка грудного молока и помочь клинике Тартуского университета приобрести новые инновационные высокотехнологичные ортезы для рук для отделения детской неврологии и реабилитации, которые помогут детям, пережившим инсульт, быстрее наладить работу рук.
В этом году в кампании принимают участие различные виды легендарного шоколада Kalev, вода Vittel, продукция Tartu Mill и Colgate.
Покупая эти продукты в период проведения кампании с 16 ноября по 31 декабря, клиенты Selver поддерживают детское или родильное отделение своей местной больницы.
Также можно оказать поддержку, оставляя пожертвования в специальных ящиках в магазинах Selver или отсканировав соответствующую сумму пожертвования с помощью пульта SelveEkspress с рекламного воблера в торговом зале, или купив благотворительную шоколадку или светоотражатель на кассе Selver. Кроме того, Selver будет жертвовать 1 цент с каждой покупки, совершенной в период проведения кампании.
”На протяжении многих лет Selver поддерживает с помощью кампании детские и родильные отделения эстонских больниц, общая сумма составила более 1,2 миллиона евро. Дети — это будущее Эстонии, и ни один евро не должен быть сэкономлен на здоровье детей. Я хотела бы выразить благодарность всем покупателям, принявшим участие в кампании в магазинах Selver, а также нашим партнерам, благодаря которым больницы получили столь необходимое диагностическое и медицинское оборудование. Благодаря вам, вместе мы помогли сотням маленьких жизней”, — сообщила член правления Selver Кристи Ломп.
В ходе прошлогодней кампании с помощью клиентов и партнеров было собрано 110 000 евро. Самое крупное пожертвование в размере 56 700 евро было направлено в Таллиннскую детскую больницу, с его помощью был приобретен полностью цифровой рентгеновский аппарат.
Клиника Тартуского университета использовала собранные 13 500 евро для приобретения устройства, которое поможет извлекать гемопоэтические стволовые клетки от родственных доноров, улучшить возможности трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и создать в Эстонии гораздо больше инновационных вариантов клеточной терапии. Оставшаяся часть пожертвований была распределена между детскими и родильными отделениями четырнадцати местных больниц Эстонии.
В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит интернет-магазин с крупнейшим в Эстонии охватом региона доставки и оборотом, 70 магазинов Selver, 2 магазина Delice, мобильный магазин и кафе Selver, общая торговая площадь которых составляет 114,2 тысячи квадратных метров, а также Kulinaaria OÜ. Сеть Selver входит в биржевое предприятие — концерн Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой более 3200 человек. В 2020 году консолидированный доход от продаж составил 525,6 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 40,8 миллиона покупок.