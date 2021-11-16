Вместе легче! Стартовала кампания в поддержку детских и родильных отделений эстонских больниц

Внести свой вклад в поддержку жизни и здоровья детей Эстонии можно в магазинах Selver и e-Selver до последнего дня года.

Вместе со своими клиентами и партнерами Selver собирает деньги, чтобы поддержать создание в Таллиннской детской больнице банка грудного молока и помочь клинике Тартуского университета приобрести новые инновационные высокотехнологичные ортезы для рук для отделения детской неврологии и реабилитации, которые помогут детям, пережившим инсульт, быстрее наладить работу рук.

В этом году в кампании принимают участие различные виды легендарного шоколада Kalev, вода Vittel, продукция Tartu Mill и Colgate.

Покупая эти продукты в период проведения кампании с 16 ноября по 31 декабря, клиенты Selver поддерживают детское или родильное отделение своей местной больницы.

Также можно оказать поддержку, оставляя пожертвования в специальных ящиках в магазинах Selver или отсканировав соответствующую сумму пожертвования с помощью пульта SelveEkspress с рекламного воблера в торговом зале, или купив благотворительную шоколадку или светоотражатель на кассе Selver. Кроме того, Selver будет жертвовать 1 цент с каждой покупки, совершенной в период проведения кампании.

”На протяжении многих лет Selver поддерживает с помощью кампании детские и родильные отделения эстонских больниц, общая сумма составила более 1,2 миллиона евро. Дети — это будущее Эстонии, и ни один евро не должен быть сэкономлен на здоровье детей. Я хотела бы выразить благодарность всем покупателям, принявшим участие в кампании в магазинах Selver, а также нашим партнерам, благодаря которым больницы получили столь необходимое диагностическое и медицинское оборудование. Благодаря вам, вместе мы помогли сотням маленьких жизней”, — сообщила член правления Selver Кристи Ломп.