Совет ЕС в Брюсселе: согласован пятый пакет санкций против Беларуси

”Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни”, — сказал Боррель.

Кроме этого, Боррель подтвердил, что главы МИД приняли решение расширить санкции против Беларуси, теперь они будут распространяться на ”организаторов притока мигрантов” в ЕС. Он также добавил, что мигранты, которые придут с территории Белоруссии, должны получить гуманитарную помощь, а те, кто не сможет подтвердить статус беженца, ”должны быть отправлены в страны их отбытия”.

С началом миграционного кризиса на белорусско-польской границе Евросоюз начал обсуждать санкции против Беларуси, обвиняя Минск в намеренной доставке беженцев к пограничным пунктам.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность введения масштабных санкций в отношении белорусских чиновников, сирийской авиакомпании Cham Wings и гостиницы в столице Беларуси ”Минск”.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о возможности введения санкций в отношении авиакомпаний третьих стран, которые способствуют переправке мигрантов в Белоруссию.

Кроме этого, представитель польского правительства Петр Мюллер говорил, что власти Польши могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за кризиса с мигрантами, который обострился в последние дни.