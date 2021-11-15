Мигранты из лагеря у границы Польши и Беларуси подошли к КПП

Министерство обороны Польши сообщило о перемещении большого числа мигрантов, находившихся во временном лагере близ белорусско-польской границы, к КПП "Кузница". "Лагерь, в котором находились мигранты, уже пуст", — написало ведомство в понедельник, 15 ноября. По его данным, мигранты подошли к границе большими колоннами под контролем белорусских силовиков.

Одновременно польское Минобороны заявило о провокациях со стороны Беларуси. "Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами, — повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", — указало оно. На размещенных в Twitter оборонного ведомства видеозаписях видно, что сотни мигрантов находятся перед рядами польских правоохранителей и военных.

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

В свою очередь представитель польской пограничной охраны оценила число нелегалов у КПП "Кузница" в несколько сотен. "Мы ожидаем, что будет предпринята попытка с применением силы перейти через границу. Сейчас мы распорядились стянуть туда все силы, которыми мы располагаем", — сообщила она. Данную информацию невозможно проверить, поскольку Польша объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение и не пропускает в него журналистов. То же самое касается и заявлений Минска.

В Минске сообщили о сопровождении колонн мигрантов белорусскими пограничниками



Между тем Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что его служащие обеспечивают "безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны". Представитель ведомства Антон Бычковский сообщил ТАСС, что мигранты "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", а во главе колонны находятся женщины и дети.