Премьер-министр Польши призывает НАТО принять "конкретные шаги" в связи с ростом напряженности на границе с Беларусью

Согласно Статье 4, любая страна-член НАТО может потребовать встречи, если, по мнению какой-либо из них, их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

"Просто публично выражать свою озабоченность для нас уже недостаточно, теперь нам нужны конкретные шаги и вовлеченность всего альянса", — заявил в воскресенье премьер-министр Матеуш Моравецкий, слова которого приводит польское государственное информационное агентство PAP.

Он добавил, что лидеры Европейского союза собираются обсудить введение дальнейших санкций против Беларуси, включая полное закрытие границ.

Моравецкий также сказал, что блок, в который входят 27 стран, должен помочь с финансированием строительства стены на границе Польши с Беларусью, чтобы предотвратить незаконный переход тысяч мигрантов в ЕС, сообщило агентство PAP.

”Продолжающиеся провокации”



Министерство обороны Польши в понедельник сообщило о "продолжающихся провокациях" с белорусской стороны и заявило, что "белорусские служащие" продолжают доставлять все новые группы мигрантов на польско-белорусский пограничный переход в Кузнице.

More and more groups of migrants are brought to the border crossing in Kuźnica by the 🇧🇾Belarusian services. https://t.co/dEl5UE6jym — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 15, 2021

More groups of migrants are led by the 🇧🇾Belarusian services to the border crossing in Kuźnica https://t.co/8n5GoYF78l — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 15, 2021

"Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами, стали ежедневной реальностью, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", — говорится в твите министерства обороны Польши.

Further provocations of 🇧🇾Belarusians. The sounds of shots, probably from blank ammunition, are a daily reality faced by our 🇵🇱soldiers and officers. https://t.co/sXS946scNl — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 15, 2021