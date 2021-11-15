Премьер-министр Польши призывает НАТО принять "конкретные шаги" в связи с ростом напряженности на границе с Беларусью(7)
Согласно Статье 4, любая страна-член НАТО может потребовать встречи, если, по мнению какой-либо из них, их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
"Просто публично выражать свою озабоченность для нас уже недостаточно, теперь нам нужны конкретные шаги и вовлеченность всего альянса", — заявил в воскресенье премьер-министр Матеуш Моравецкий, слова которого приводит польское государственное информационное агентство PAP.
Он добавил, что лидеры Европейского союза собираются обсудить введение дальнейших санкций против Беларуси, включая полное закрытие границ.
Моравецкий также сказал, что блок, в который входят 27 стран, должен помочь с финансированием строительства стены на границе Польши с Беларусью, чтобы предотвратить незаконный переход тысяч мигрантов в ЕС, сообщило агентство PAP.
”Продолжающиеся провокации”
Министерство обороны Польши в понедельник сообщило о "продолжающихся провокациях" с белорусской стороны и заявило, что "белорусские служащие" продолжают доставлять все новые группы мигрантов на польско-белорусский пограничный переход в Кузнице.
"Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами, стали ежедневной реальностью, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", — говорится в твите министерства обороны Польши.
В другом твите говорится, что "марш мигрантов" к пограничному переходу "проходил под контролем белорусских служб".
”Весьма вероятны” новые попытки штурма границы
Станислав Жарын, пресс-секретарь польской службы безопасности, предупредил на своей странице в твиттере: "весьма вероятно", что новые группы мигрантов, "доставленные белорусскими военными к белорусско-польскому пограничному переходу в Кузнице", попытаются "штурмовать границу".
"Польские пограничники, полицейские и военные стоят наготове", — написал Жарын в твиттере.
Страны ЕС, НАТО, США, ООН осуждают Беларусь
Госсекретарь США Энтони Блинкен в выходные повторил, что Америка поддерживает Польшу в связи с миграционным кризисом на границе члена ЕС с Беларусью.
На прошлой неделе Соединенные Штаты и члены Совета Безопасности ООН из Европы осудили Беларусь за "организованную инструментализацию" мигрантов на фоне роста напряженности на польско-белорусской границе.
Соединенные Штаты выразили обеспокоенность "тревожными фотографиями и сообщениями" с польско-белорусской границы и осудили Беларусь за "координирование" потоков мигрантов в Европу.
Страны НАТО осудили Беларусь за то, что та использует мигрантов ”в качестве инструмента гибридной тактики”, а генеральный секретарь Йенс Столтенберг выразил солидарность с Польшей в связи с приграничным противостоянием.
Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС одобрить новые санкции против Беларуси, которая, по ее словам, несет ответственность за "гибридную атаку" с использованием мигрантов на польской границе.
Как пишет информационное агентство Reuters, Европейский Союз обвинил Беларусь в том, что она поощряет тысячи мигрантов с Ближнего Востока и из Африки пересекать границу стран ЕС через Беларусь, что является формой гибридной войны в отместку за санкции Запада против Минска в связи с нарушениями прав человека.
Польша и страны Балтии обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в организации потока нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в страны блока, в рамках того, что официальные лица называют "гибридной войной".
В конце сентября польские законодатели на фоне растущего количества мигрантов подавляющим большинством голосов проголосовали за продление чрезвычайного положения в двух регионах вдоль восточной границы страны с Беларусью на два месяца.
Чрезвычайное положение дает властям более широкие полномочия по наблюдению и контролю за передвижением людей на польско-белорусской границе, которая также является восточной границей Европейского Союза.