"Не только шины!" Эстонский эксперт: как правильно приготовить автомобиль к приходу зимы

Опять эти шины

При подготовке к зиме автовладелец думает в первую очередь о шинах — во-первых, за ночь дорога может стать скользкой, а, во-вторых, использование шин регулируется законом. ”Но, чтобы продлить срок службы автомобиля и сохранить его надежность при минусовой температуре, автомобилю нужно уделять больше внимания, чем просто замена ”обувки”, — подтверждает глава послепродажного обслуживания Amserv Järve Ахти Аасала. ”Понижение температуры неизбежно влияет на автомобиль и игнорирование этого очевидного факта может создать водителю проблемы или даже довести до опасной ситуации”.

Аасала рекомендует начинать монтаж зимних шин после оценки их состояния. Это особенно актуально, если шины использовались несколько зим. Признаки усталости можно проверить визуально — например, есть ли трещины на боковинах покрышек или если шина изношена неравномерно.

”Производители покрышек упростили контроль износа шин — между рисунком протектора есть полосы износа, которые становятся заметными именно тогда, когда рисунок протектора уже достаточно изношен. Глубина зимней шины должна быть не менее 3 мм”, — говорит Аасала, но добавляет, что это действительно минимум. ”Чтобы шины могли прослужить до весны, глубина протектора лучше бы была более 3-4 мм”. Если зимние шины — это шипованная резина, то следует также оценить, сколько шипов осталось в протекторе и выступают ли шипы немного над поверхностью протектора. Если при осмотре выясняется, что более 25% шипов уже отсутствует, то следует подумать о приобретении новых шин.

Обратите особое внимание на аккумулятор

Некоторые действия по подготовке автомобиля к зиме владелец может выполнить дома, но что-то лучше оставить специалистам. Аасала называет, например, тест надежности аккумулятора, который можно сделать у автодилера или в автомастерских.