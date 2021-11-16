"Не только шины!" Эстонский эксперт: как правильно приготовить автомобиль к приходу зимы(1)
Опять эти шины
При подготовке к зиме автовладелец думает в первую очередь о шинах — во-первых, за ночь дорога может стать скользкой, а, во-вторых, использование шин регулируется законом. ”Но, чтобы продлить срок службы автомобиля и сохранить его надежность при минусовой температуре, автомобилю нужно уделять больше внимания, чем просто замена ”обувки”, — подтверждает глава послепродажного обслуживания Amserv Järve Ахти Аасала. ”Понижение температуры неизбежно влияет на автомобиль и игнорирование этого очевидного факта может создать водителю проблемы или даже довести до опасной ситуации”.
Аасала рекомендует начинать монтаж зимних шин после оценки их состояния. Это особенно актуально, если шины использовались несколько зим. Признаки усталости можно проверить визуально — например, есть ли трещины на боковинах покрышек или если шина изношена неравномерно.
”Производители покрышек упростили контроль износа шин — между рисунком протектора есть полосы износа, которые становятся заметными именно тогда, когда рисунок протектора уже достаточно изношен. Глубина зимней шины должна быть не менее 3 мм”, — говорит Аасала, но добавляет, что это действительно минимум. ”Чтобы шины могли прослужить до весны, глубина протектора лучше бы была более 3-4 мм”. Если зимние шины — это шипованная резина, то следует также оценить, сколько шипов осталось в протекторе и выступают ли шипы немного над поверхностью протектора. Если при осмотре выясняется, что более 25% шипов уже отсутствует, то следует подумать о приобретении новых шин.
Обратите особое внимание на аккумулятор
Некоторые действия по подготовке автомобиля к зиме владелец может выполнить дома, но что-то лучше оставить специалистам. Аасала называет, например, тест надежности аккумулятора, который можно сделать у автодилера или в автомастерских.
”Вероятно, с батареей возрастом до 3 лет нет проблем, но срок службы аккумулятора зависит как от модели, так и от его использования. В целом, длительное время работы обеспечивается постоянной подзарядкой. Аасала добавляет, что срок службы батареи быстро сокращается, если вы совершаете короткие поездки зимой, когда автомобиль потребляет электричество, но не заряжается. Низкие температуры жестко влияют на разряженную батарею. Если при пуске автомобиля стартер не может справиться и аккумулятор из-за этого уже несколько раз был полностью разряжен, то даже полная зарядка уже не поможет, потому что аккумулятор потерял свою емкость.
Старые фары можно защитить и восстановить
Мы только что снова перешли на зимнее время и в 16.00 уже темнеет. Скоро у нас будет светлое время только на несколько часов в день. Пластиковые автомобильные фары могут довольно быстро мутнеть, к тому же возникают сколы от камней, царапины, пятна и другие повреждения. По словам специалиста Amserv, стекло фар со временем становится более мутным из-за воздействия окружающей среды, а эффективность освещения снижается более чем на 50%. ”Эта проблема, как правило, у старых автомобилей, возрастом 10-15 лет”, — отмечает Аасала. Он добавляет, что фары на многих автомобилях этого возраста уже устали.
Ухудшение качества освещения обычно выявляется во время осмотра. Аасала напоминает автовладельцам, что существует множество технологий для защиты и восстановления стекол фар, и по большей части нет необходимости заменять освещение для улучшения видимости.
”Один из вариантов — это услуга по восстановлению пластика, которая удаляет потускневший слой со стекла, мелкие царапины и сколы, а также добавляет защитный лак. Это защищает стеклянную поверхность от ультрафиолетового излучения и других воздействий окружающей среды и предотвращает ее повторное выцветание в ближайшее время. Также можно защитить фары специальной защитной пленкой”, — подтверждает Аасала. ”Обязательно проконсультируйтесь по этому вопросу с автосервисом, потому что зимой правильное освещение критически важно”.
Жидкости должны быть морозостойкими
Перед приходом минусовых температур было бы неплохо проверить разные жидкости в автомобиле. ”Если необходимо заменить масло и масляный фильтр, то это следует сделать до прихода зимы”, — подчеркивает Аасала. ”Владелец может найти наиболее подходящее моторное масло в инструкции по эксплуатации автомобиля, но и обслуживающий персонал автомастерской тоже может дать совет. Зимой рекомендуется держать топливный бак как можно более полным, так как это предотвратит попадание конденсата при перепаде температур. Владельцам дизельных автомобилей также следует заправлять зимой топливо с зимней маркировкой”.
Точно так же зимой необходимо использовать морозоустойчивую жидкость для мытья стекол. Также очень важно проверить охлаждающую жидкость, которая тоже должна быть морозостойкой. ”И, наконец, тормозная жидкость — ведь зимой нужно учитывать скользкую дорогу. Если с момента последней замены тормозной жидкости прошло 2 года или более, то уровень влаги в ней, вероятно, уже превышает 3%, и жидкость следует заменить, чтобы обеспечить безопасное вождение. Влага в тормозной жидкости может привести к застыванию, что затрудняет торможение”, — объясняет Аасала.
Ахти Аасала признает, что самый удобный и безопасный вариант — это доверить подготовку автомобиля к зиме специалистам. ”На данный момент очереди на замену шин еще не безумно длинные, и за пару недель эта работа будет сделана”. При этом Аасала добавляет, что ситуация может измениться за часы и ждать последних дней ноября нет смысла. ”Достаточно просто того, когда уже наступает на время минусовая температура и земля покрыта снегом день или два. Обычно это заставляет всех быстро менять шины, и тогда возникает небольшой хаос”.
Как безопасно и бесконтактно отдать автомобиль на замену шину?
”В эти трудные времена, когда желательно избегать лишних контактов, автосалоны придумывают новые решения, чтобы обслуживать клиентов без риска. Так, например, клиенты Amserv могут оставить свои автомобили на обслуживание с помощью шкафчиков самообслуживания. В представительствах Amserv Tähe и Järve есть шкафчики самообслуживания, где можно оставить ключи от машины”. Разумеется, по словам Аасала, использование шкафчиков необходимо бронировать заранее и сообщать об этом в представительство.