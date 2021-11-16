Скромный клерк ограбил свой банк и бесследно исчез. Его нашли через 52 года, когда он уже умер

Тед Конрад работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, и в июле 1969 года ограбил своего работодателя.

Он похитил 215 тыс. долларов — примерно 1,7 млн долларов в цифрах сегодняшнего дня.

Следователи выяснили, что после ограбления Конрад не разбрасывался деньгами и жил тихой и скромной жизнью.

Просто взял деньги и исчез



Теодор Конрад родился в Денвере, в семье офицера ВМФ, много ездившего по стране. В 1958 году, когда родители Конрада развелись, Тед поселился в Лейквуде со своей матерью и сестрой. Его мать снова вышла замуж.

Окончив школу, он поступил в колледж Новой Англии, но уже после первого семестра вернулся в Кливленд. Позже он посещал занятия в муниципальном колледже Кайахога.

В январе 1969 года он устроился на работу в Society National Bank. По работе Конраду приходилось часто находиться в хранилище банка. Когда кассирам и отделениям требовались наличные, Конрад упаковывал и доставлял купюры. Как показывают записи, у него был доступ к сотням тысяч долларов в день.

По данным полиции, Конрад якобы рассказал друзьям о своих планах ограбить банк и хвастался, насколько легко это сделать — если украсть деньги в пятницу, у него будет два дня форы, прежде чем их исчезновение обнаружат.

Утверждают, что ему очень нравился фильм 1968 года "Дело Томаса Крауна" со Стивом Маккуином, в котором рассказывается об ограблении банка. Конрад пересмотрел его более десятка раз во время подготовки к своему ограблению.

По рассказам друзей, Конрад и вел себя, как герой Маккуина — купил спортивную машину, пил дорогой джин и регулярно появлялся в местном гольф-клубе и на боулинге.

Конраду на момент совершения преступления было всего 20 лет. Он поступил, как и собирался: сложил купюры в обычный коричневый бумажный пакет вечером в пятницу 11 июля 1969 года и просто вынес их из банка. Помогло ему и то, что его начальник в тот день отсутствовал на работе — ему была назначена операция.