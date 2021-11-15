Правда ли, что Коран запрещает мусульманам употребление алкоголя?

Нельзя сказать, что такое положение вещей радикально меняется с возникновением ислама в Аравии. В хадисах — сообщениях о пророке Мухаммаде — есть сведения о том, что его сподвижники пили вино. В Медине его дядя Хамза ибн Абд ал-Муталлиб, находясь в состоянии опьянения убил верблюдиц, принадлежавших двоюродному брату и зятю пророка Али. Когда Хамзу привели к Мухаммаду, то пророк стал укорять дядю за содеянное, но не за распитие вина. Интересна ещё одна деталь этой истории: Хамза вместе с другими мусульманами пил вино в обществе певицы. Точно такое же описание пира было приведено в упомянутой выше южноаравийской надписи, что свидетельствует о распространении этой застольной практики по всей Аравии.

Виноградарство в Аравии развивалось в основном на юге, в горных районах Йемена. Это подтверждается не только археологическими находками, но и сведениями из южноаравийских надписей. На одной из таких надписей рассказывается о том, как на пиру люди пьют вино в обществе певиц. Кроме того, о распространении производства алкогольных напитков может свидетельствовать лексическое разнообразие — в арабском языке насчитывается от 100 до 250 слов для их обозначения.

В центральной части Аравийского полуострова — в регионе, где зародился ислам, — виноделие было слабо развито из-за климата, не подходившего для выращивания винограда. При этом сведения о производстве в Аравии вина не из винограда встречаются уже у античных авторов. Например, Страбон упоминает , что арабы в основном ”добывают вино из пальм”.

В интернете можно встретить материалы, утверждающие, что запрет на алкоголь в исламе логичен, а его возникновение связано с пьянством, распространённым среди арабов. Вместе с этим нам известны стихи представителей средневековой мусульманской культуры (например, Омара Хайяма), воспевавшие вино, а также изображения, на которых запечатлены сцены царских пиров с вином в качестве привычного атрибута. Кроме того, привычное нам слово ”алкоголь”, а также термин ”аламбик” (сосуд для дистилляции) — это слова арабского происхождения.





Отсутствие запрета на употребление вина подтверждается ранними аятами (стихами) Корана. Согласно мусульманской традиции, Бог ниспосылал откровения в течение всей жизни Мухаммада, а кораническая наука разделяет суры Корана по времени их ниспослания на мекканские (те, что были ниспосланы Мухаммаду во время его жизни в Мекке) и мединские (полученные после хиджры — переселения пророка и его сподвижников в Медину). В частности, в мекканской суре ”ан-Нахль” (”Пчёлы”) упоминается вино из винограда и фиников: ”И из плодов пальм и лоз вы берёте себе напиток пьянящий и хороший удел. Поистине, в этом — знамение для людей разумных!” (здесь и далее цитаты из Корана в переводе И.Ю. Крачковского). В этом аяте речь не идёт о запрете ”напитка пьянящего”, однако ”люди разумные” должны правильно понять это знамение Бога и самостоятельно различить вред и пользу от его употребления.

Отношение к алкоголю в Коране постепенно ужесточалось. В более поздней суре ”ал-Бакара” (”Корова”), которая относится к мединскому периоду в жизни пророка, вино идёт в одном ряду с азартной игрой майсир (её участники покупали в складчину верблюда, а потом делили его мясо согласно жребию). Про майсир и вино говорится, что ”в них обоих — великий грех и некая польза для людей, но грех их больше пользы”, то есть употребление алкоголя в этом контексте интерпретируется как действие, вред от которого превышает пользу от него. При этом более поздний аят из суры ”ан-Ниса” (”Женщина”) запрещает верующим молиться в этом состоянии: ”Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите”.