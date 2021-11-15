Звонить Путину? Наказать Лукашенко? Чем разрешится миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза

IREK DOROZANSKI / POLISH TERRITORIAL DEFENCE FORCE / HANDOUT / EPA / Scanpix

События вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси и Евросоюза развиваются в режиме реального времени. СМИ несколько раз сообщали о группах беженцев, которым удалось прорваться на Запад. В Евросоюзе говорят о необходимости новых санкций против Минска, а наиболее антироссийски настроенные политики видят в происходящем "руку Кремля".