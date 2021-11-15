За рубежом
15.11.2021, 23:00

Звонить Путину? Наказать Лукашенко? Чем разрешится миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза

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Александра Полещук
IREK DOROZANSKI / POLISH TERRITORIAL DEFENCE FORCE / HANDOUT / EPA / Scanpix
События вокруг миграционного кризиса на границе Беларуси и Евросоюза развиваются в режиме реального времени. СМИ несколько раз сообщали о группах беженцев, которым удалось прорваться на Запад. В Евросоюзе говорят о необходимости новых санкций против Минска, а наиболее антироссийски настроенные политики видят в происходящем "руку Кремля".

Как будут развиваться события дальше? И какую роль в этом миграционном кризисе придется играть Латвии? Delfi изучил основные возможные сценарии и попросил Алексея Димитрова — юриста Европарламента, много лет занимающегося политикой распределения беженцев, — оценить вероятность каждого из них.

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