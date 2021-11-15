ФОТО | В ехавшем из Эстонии в Россию автобусе обнаружили 230 кг сливочного масла

Северо-Западное таможенное управление сообщает, что в скрытой полости рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии в Российскую Федерацию, было спрятано 460 упаковок финского масла торговой марки ”Valio” и 6 бутылок итальянского вина ”Biserno”.

Водитель заявил таможенникам, что он по договорённости должен был перевезти данный товар до указанного адреса.

Рыночная стоимость изъятых товаров на внутреннем рынке Российской Федерации превышает 300 тысяч рублей (около 3 600 евро).

В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию).