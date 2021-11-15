Новости России
15.11.2021, 08:04

ФОТО | В ехавшем из Эстонии в Россию автобусе обнаружили 230 кг сливочного масла

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ФОТО: Северо-Западное таможенное управление
ФОТО: Северо-Западное таможенное управление
Сотрудниками Кингисеппской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен факт незаконного перемещения молочной и алкогольной продукции через границу.

Северо-Западное таможенное управление сообщает, что в скрытой полости рейсового автобуса, следовавшего из Эстонии в Российскую Федерацию, было спрятано 460 упаковок финского масла торговой марки ”Valio” и 6 бутылок итальянского вина ”Biserno”.

ФОТО: Северо-Западное таможенное управление

Водитель заявил таможенникам, что он по договорённости должен был перевезти данный товар до указанного адреса.

ФОТО: Северо-Западное таможенное управление

Рыночная стоимость изъятых товаров на внутреннем рынке Российской Федерации превышает 300 тысяч рублей (около 3 600 евро).

В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию).

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