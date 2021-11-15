Военный парад талибов. Новые власти Афганистана показали захваченную американскую и российскую технику

В числе прочего над Кабулом пролетели вертолеты "Ми-8/17" российского производства.

Представитель новой афганской власти сказал, что парад был приурочен к "выпуску" только что подготовленных 250 новых бойцов.

Однако обозреватель агентства "Рейтер" Гибран Пишимам считает, что настоящая задача этого показа — дать понять всему миру, что "Талибан" больше не является повстанческой силой, а трансформировался в регулярную армию.

Хотя талибы пытаются продемонстрировать мощь своего режима, международные гуманитарные агентства сообщают, что общая экономическая ситуация в стране приближается к катастрофической. Миллионам афганцев этой зимой грозит голод.

Большая часть показанной техники и вооружений раньше принадлежала армии Афганистана при прежнем правительстве, рухнувшем в августе после вывода американских войск.

Несколько десятков бронетранспортеров М1117, сделанных в США, медленно проехали по главной магистрали Кабула, над ними летели российские вертолеты "Ми-8/17". При этом участники парада держали в руках также произведенные в Америке штурмовые винтовки М4.

Официальные представители "Талибана" заявили, что военные специалисты прежней армии, такие, как пилоты и механики, будут постепенно интегрированы в новые вооруженные силы.

Однако ранее российские специалисты выражали сомнения, что талибы смогут поддерживать в боеспособном состоянии авиацию прежней афганской армии, поскольку она нуждается не только в пилотах, но и квалифицированном техническом обслуживании и запчастях. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев говорил агентству Интерфакс, что на момент падения предыдущего правительства в Афганистане оставалось более 100 вертолетов "Ми-17".