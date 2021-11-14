"Увижу — сообщу в полицию". Как Литва готовится к штурму мигрантов с территории Беларуси

"Я не боюсь полиции, они хотят меня защищать. Сейчас нам нужно бояться за людей [то есть мигрантов — ред.] и что-то делать, но что? Это первая новость по телевизору — польскому, российскому и американскому. Это очень тяжелая ситуация, мы люди, мы хотим помогать людям. С другой стороны, по всему миру проблема с мусульманами", — говорит Изабелла.

Однако ни на быт местных жителей, ни на свободу передвижения усиленное присутствие силовиков не влияет. Изабелла, которая приехала в Капчаместис из Польши, говорит, что при пересечении границы ЧС не почувствовала, а военных и армии в Польше даже больше.

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В соседней деревне Капчаместис на улицах нет почти никого, кроме военных. 15 из 20 посетителей местного магазина — военнослужащие, большинство клиентов местной столовой — также военные и пограничники. Примерно каждый десятый контакт в "Тиндере" (приложении для романтических знакомств) — военный.

"Полиции стало гораздо больше, они тут практически живут", — говорит местный житель Вайдас . "Обычно три экипажа полиции, сейчас около десяти. Армия тоже есть. Но это ничего страшного, все нормально", — объясняет еще один местный житель Аурис.

Но в городе-курорте так ничего и не изменилось. Спа-отели переполнены, у ресторанов стоят очереди. Впрочем, если раньше тут были только туристы, то сегодня к ним присоединились военные, полиция и сотрудники европейского пограничного агентства Frontex.

Литовские власти обеспокоены ситуацией в Польше, литовские пограничники сообщают, что белорусские силовики перевезли часть мигрантов оттуда к литовской границе. Около сотни мигрантов движутся вдоль границы в сторону Польши и сейчас находятся около Друскининкайского района.

Литовский город Друскининкай находится в девяти километрах от белорусской границы в двух часах езды от Вильнюса. Обычно он переполнен туристами из Литвы, Беларуси, Латвии и Польши . Номера в спа-отелях нужно бронировать здесь за два месяца, причем вне зависимости от сезона.

Но если пересечь границу между Литвой и Польшей все еще довольно просто, то выехать за пределы ЕС становится все сложнее. На границе между Литвой и Беларусью выстроилась десятикилометровая очередь из фур.

"Стоим уже 17 часов, если таким же темпом будем двигаться, то еще часов 15. Обычно [для перехода границы требуется] часов 10. На всех границах сейчас полный коллапс. Польша закрыла один переход, люди поехали через Литву. На некоторых КПП стоят еще дольше, трое-четверо суток, тут еще как-то двигается", — говорит дальнобойщик Виктор.

Неоднозначное отношение к мигрантам

Польша закрыла КПП "Кужница" из-за рекордного числа мигрантов на границе. А в приграничных районах Литвы, в 50 км от КПП "Кужница" и в 30 км от Гродно, где, по сообщениям СМИ, мигранты собираются перед выходом на границу, люди видели их только по телевизору. И среди местных жителей нет согласия по вопросу о том, как к ним относиться.

Елена живет на самой границе с Беларусью и говорит, что в этих местах иностранцы с неевропейской внешностью вряд ли останутся незамеченными. "Друскининкай — очень маленький город, тут даже туристов сразу видно, им [мигрантам — ред.] тут спрятаться невозможно. Если я увижу, позвоню в полицию, — говорит она. — Не понимаю этих молодых польских девочек, которые ходят по лесу и оставляют им еду, не представляю, чтобы моя дочка делала такие вещи".

"Здесь в Друскининкае люди обсуждают ситуацию, это давит психологически, но самих мигрантов я не видел. Если он не с ножом, то нечего бояться, но много хорошего про них [мигрантов — ред.] не говорят. Я много лет жил в Германии, это люди другой культуры, они живут по-другому", — соглашается еще один местный житель, Вайдас.

Аурис, напротив, готов помогать: "Некоторые тут боятся мигрантов, а я нет. Если встречу, просто пройду мимо. Если попросят помочь — помогу, чем смогу… Не знаю чем, может, деньгами".