МИД Украины призвал ЕС принять меры против агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий против Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 14 ноября.

В телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, проведенном накануне заседания совета министров иностранных дел ЕС, глава украинского МИД рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ, "отметил деструктивный подход России к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Глава европейской дипломатии в свою очередь заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Заявление президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

"Я надеюсь, что весь мир теперь ясно видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч солдат на нашей границе", — подчеркнул Зеленский.

СМИ: Лондон готов направить в Украину до 600 солдат

Тем временем британский таблоид Daily Mirror сообщил, что власти Великобритании готовы в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 военных в Украину для сдерживания ситуации на российско-украинской границе.