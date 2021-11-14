МИД Украины призвал ЕС принять меры против агрессии России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий против Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 14 ноября.
В телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, проведенном накануне заседания совета министров иностранных дел ЕС, глава украинского МИД рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ, "отметил деструктивный подход России к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.
Глава европейской дипломатии в свою очередь заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.
Заявление президента Украины
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.
"Я надеюсь, что весь мир теперь ясно видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч солдат на нашей границе", — подчеркнул Зеленский.
СМИ: Лондон готов направить в Украину до 600 солдат
Тем временем британский таблоид Daily Mirror сообщил, что власти Великобритании готовы в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 военных в Украину для сдерживания ситуации на российско-украинской границе.
По данным газеты, речь идет об отрядах специального назначения и десантных войск. "Подразделения особой воздушной службы и десантных войск были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну (Украину) в течение нескольких часов, — отмечает издание. -Соответствующая команда поступила после совещания руководства оборонных ведомств и МИ-6, где было сказано, что президент России Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада".
Спутниковые снимки
1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни Смоленской области. В публикации отмечалось, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной.
В конце октября о новом наращивании российских войск на украинской границе и обеспокоенности в связи с этим в США и Европе сообщила газета The Washington Post.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".