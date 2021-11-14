Евросоюз расширяет санкции против Минска из-за мигрантов

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и турагентства, которые предположительно причастны к переправке мигрантов к границе Беларуси с ЕС, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 14 ноября.

"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, что участвует в перевозке мигрантов в эту страну", — сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Санкции ЕС для белорусских авиалиний и турагентств

По словам главы европейской дипломатии, под санкции — визовые запреты и замораживание имущества — могут подпасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, предположительно причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель.

Накануне два дипломата сообщили агентству Reuters, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Минского международного аэропорта, чтобы затруднить авиакомпаниям переправку мигрантов в Беларусь. Брюссель обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса в отместку за введенные против его страны санкции.

Лукашенко, который и сам находится под международными санкциями за жестокое подавление продемократических протестов в Беларуси, пообещал ответить на любые новые штрафные меры, пригрозив, в числе прочего, перекрыть транзит газа в Европу.

Наплыв мигрантов к белорусско-польской границе

Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить их. Мигранты разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.