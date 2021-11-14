Группа нелегальных мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши из Беларуси

"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", — говорится в сообщении.

Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. "В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", — говорится в сообщении.

Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.

По данным Пограничной стражи в течении минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.