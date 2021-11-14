На лекциях для пожилых в Ласнамяэ расскажут об истории района

”Наши пожилые жители тепло приняли ”Золотую осень в Ласнамяэ”, ведь это отличная возможность получить новые знания по разным темам и насладиться киноискусством. На двух последних лекциях сконцентрируемся на прошлом района и расскажем о малоизвестных страницах истории Ласнамяэ”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

16 ноября в 14:00 пройдет лекция ”Морская крепость Императора Петра Великого и ее следы в Ласнамяэ” и ее прочтет гид Йосеф Кац. Последняя лекция из этого цикла состоится 30 ноября в 14:00 и будет посвящена культовым камням Ласнамяэ, ее прочтет археолог Пеэтер Тальвар.

Вход на лекции свободный и предварительная регистрация не требуется. Лекции проходят в Культурном центре ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22).

Помимо лекций в рамках серии также идут кинопоказы. 23 ноября в 11 часов будет показан очередной фильм из цикла про Джеймса Бонда ”Не время умирать”. Фильмы идут в кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4, второй этаж). Для бесплатного просмотра фильма необходима предварительная регистрация по телефонам 645 7702 или 645 7719 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee. Это заключительный кинопоказ в рамках ”Золотая осени”.

На месте будет проводиться проверка COVID-сертификатов (о завершенной вакцинации или перенесенной болезни) с удостоверяющим личность документом. В помещении обязательно нужно носить защитную маску.