Польша обвинила белорусских военных в попытке разрушить заграждения на границе

По данным польских пограничников, из Беларуси на территорию Польши ночью пытались прорваться порядка 100 мигрантов из стран Ближнего Востока.

Белорусские военные, как утверждает Варшава, попытались разрушить заграждения и сорвать колючую проволоку с помощью машины близ польского поселка Черемха.

Также польская погранслужба опубликовала видео, на котором, как утверждает Варшава, запечатлена попытка белорусских военных ослепить польских пограничников с помощью стробоскопического света и лазера.

Польская сторона обвинила белорусских военных в том, что они снабдили мигрантов баллонами со слезоточивым газом, который те, в свою очередь, применили против польских пограничников.

Полиция Польши сообщила о том, что в лесу близ белорусско-польской границы было найдено тело сирийского мигранта. О причинах его смерти ничего не сообщается. Ранее Варшава сообщала о гибели как минимум восьми мигрантов. Минск о случаях гибели мигрантов на территории Беларуси не сообщает.

Тем временем, Владимир Путин отверг обвинения в причастности России к кризису на белорусско-польской границе. В интервью, записанном для официозной телепрограммы "Москва. Кремль. Путин", российский президент сказал, что в происходящем его больше всего волнуют "вопросы гуманитарного характера". "Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", — сказал он в распространенных в субботу отрывках из интервью, которое полностью покажут вечером в воскресенье.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в субботу сообщил, что Польша подготовила поправки в законодательство, чтобы допустить журналистов в приграничную зону для освещения кризисной ситуации.

Допуск сотрудников польских СМИ будет осуществляться на условия пограничной службы Польши, отметил министр в эфире радиостанции RMF FM.

Соответствующие поправки, позволяющие журналистам работать у границы с Беларусью, Сейм начнет рассматривать на следующей неделе.