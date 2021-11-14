14.11.2021, 11:56
Карпин показал лучший дебют среди тренеров в истории сборной России по футболу(1)
Фото: Scanpix
11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России по футболу разгромила Кипр со счетом 6:0. Для Валерия Карпина эта победа стала пятой в шести официальных встречах.
Еще ни один тренер в истории сборной России не начинал работу с пяти побед в шести стартовых матчах в турнирах ФИФА или УЕФА.
Россия играла против Хорватии (0:0), Кипра (2:0), Мальты (2:0), Словакии (1:0), Словении (2:1) и Кипра (4:0).
Никому из предыдущих 12 тренеров сборной России не удалось показать такой результат. По четыре победы в шести матчах было у Павла Садырина, Олега Романцева, Бориса Игнатьева, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Капелло и Леонида Слуцкого.