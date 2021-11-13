ВИДЕО | Российский юниор забил чудо-гол шведам и побил рекорд Овечкина

Предыдущее достижение принадлежало Алексанру Овечкину, забившему в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Матвею сейчас ровно на год меньше — 16 лет и 11 месяцев.

Гол не помог сборной России победить (2:4), но учитывая тот состав, который привезли россияне на Кубок Карьялы — стоит порадовать хотя бы такой смелости подрастающей суперзвезды.

Сам Овечкин поздравил юного игрока после вызова его в основную сборную России: