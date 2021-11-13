13.11.2021, 17:44
ВИДЕО | Российский юниор забил чудо-гол шведам и побил рекорд Овечкина
Фото: Scanpix
16-летний Матвей Мичков забил так называемый "лакроcс-гол" в ворота сборной Швеции на Кубке Карьялы. А заодно стал самым юным русским игроком, забившим гол за национальную команду.
Предыдущее достижение принадлежало Алексанру Овечкину, забившему в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Матвею сейчас ровно на год меньше — 16 лет и 11 месяцев.
Гол не помог сборной России победить (2:4), но учитывая тот состав, который привезли россияне на Кубок Карьялы — стоит порадовать хотя бы такой смелости подрастающей суперзвезды.
Сам Овечкин поздравил юного игрока после вызова его в основную сборную России: