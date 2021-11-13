Лукашенко сообщил о желании получить от РФ несколько дивизионов комплекса "Искандер"

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия — ИФ), потому что наш "Полонез" — до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки", — сказал он в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Президент Белоруссии также напомнил, что на учениях "Запад-2021" были произведены пуски ракет. "Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и "Точку" задействовать, и "Бук-МБ", — добавил Лукашенко.

Белорусскую армию он охарактеризовал как "хорошую", "подготовленную" и "неплохо вооруженную".

Также глава государства предположил, как на территории Белоруссии могли бы развиваться военные действия. "У нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле", — заявил Лукашенко.

Как он добавил, "ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси — мы к этому готовы".