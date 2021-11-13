”Алло, это служба безопасности банка”. Телефонные мошенничества на русском докатились и до Финляндии

Живущие в Финляндии русскоязычные недавно столкнулись с волной звонков от мошенников, выдающих себя за работников Nordea и S-Pankki. В самих банках о проблеме уже знают и призывают клиентов не терять бдительность.

Информация о телефонных мошенничествах, бум которых Россия переживала последние годы, стала появляться в социальных сетях среди живущих в Финляндии русскоязычных в ноябре. Редакция Yle поговорила с теми кто получал подобные звонки от ”службы безопасности банка”.

– Позвонили с финского номера на мой номер телефона и сказали, что с моего счёта был осуществлён платёж на eBay. Я, конечно же, ничего не оплачивала, — рассказала Марина Т. из Вaнтаа (девушка пожелала не раскрывать свое полное имя).

По ее словам, звонившая женщина представилась работником S-pankki, однако не смогла назвать ничего, кроме имени клиента. На вопрос, почему ”сотрудник” говорит на русском, хотя у Марины для связи с банком указан финский или английский, внятного ответа не последовало.

Девушка сразу поняла, что это ”развод”, так как S-pankki обычно связывается с ней через онлайн-банкинг. ”Звонок был всего один. Я его сбросила, сказав, что никаких данных им не дам”, — рассказала Марина.

Другой жертвой мог стать Григорий М. из Эспоо (он также попросил не указывать его полное имя), которому поступил звонок с финского номера, но уже якобы из Nordea.

Он рассказал, что звонившая женщина знала его имя и ”на чистом русском” настаивала, что на него оставлена заявка об открытии счета, а также просила предоставить личные данные для борьбы с утечкой. Продолжать разговор Григорий не стал, так как сразу заподозрил неладное. Мужчина попытался перезвонить по номеру, с которого поступил звонок, но номер оказался недоступен.

– Скорее всего ip-телефония с подменой номеров. В таком случае как раз номер недоступен при обратном звонке, — предположил Григорий.