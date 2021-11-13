”Алло, это служба безопасности банка”. Телефонные мошенничества на русском докатились и до Финляндии(5)
Живущие в Финляндии русскоязычные недавно столкнулись с волной звонков от мошенников, выдающих себя за работников Nordea и S-Pankki. В самих банках о проблеме уже знают и призывают клиентов не терять бдительность.
Информация о телефонных мошенничествах, бум которых Россия переживала последние годы, стала появляться в социальных сетях среди живущих в Финляндии русскоязычных в ноябре. Редакция Yle поговорила с теми кто получал подобные звонки от ”службы безопасности банка”.
– Позвонили с финского номера на мой номер телефона и сказали, что с моего счёта был осуществлён платёж на eBay. Я, конечно же, ничего не оплачивала, — рассказала Марина Т. из Вaнтаа (девушка пожелала не раскрывать свое полное имя).
По ее словам, звонившая женщина представилась работником S-pankki, однако не смогла назвать ничего, кроме имени клиента. На вопрос, почему ”сотрудник” говорит на русском, хотя у Марины для связи с банком указан финский или английский, внятного ответа не последовало.
Девушка сразу поняла, что это ”развод”, так как S-pankki обычно связывается с ней через онлайн-банкинг. ”Звонок был всего один. Я его сбросила, сказав, что никаких данных им не дам”, — рассказала Марина.
Другой жертвой мог стать Григорий М. из Эспоо (он также попросил не указывать его полное имя), которому поступил звонок с финского номера, но уже якобы из Nordea.
Он рассказал, что звонившая женщина знала его имя и ”на чистом русском” настаивала, что на него оставлена заявка об открытии счета, а также просила предоставить личные данные для борьбы с утечкой. Продолжать разговор Григорий не стал, так как сразу заподозрил неладное. Мужчина попытался перезвонить по номеру, с которого поступил звонок, но номер оказался недоступен.
– Скорее всего ip-телефония с подменой номеров. В таком случае как раз номер недоступен при обратном звонке, — предположил Григорий.
Неудавшаяся жертва мошенников также добавил, что раньше неоднократно получал телефонные предложение ”от эффективных трейдеров” на родном языке, но ”с характерным акцентом”. Сообщения из банка — это, по его оценкам, новая схема.
В Nordea знают о проблеме
Никто из спикеров, получивших звонки от возможных мошенников, не обращался в банки или полицию. Однако в Nordea заверили Yle, что знают о проблеме.
– Нам известно, что нашим русскоязычным клиентам звонили телефонные мошенники. Звонившие разговаривали по-русски. В некоторых случаях абонент сначала говорил по-английски, но затем менял язык на русский, — рассказала эксперт Nordea по борьбе с мошенничеством Аннукка Мултанен.
Она отметила, что чаще всего мошенники пугают потенциальную жертву утечкой персональных данных или предлагают инвестиционные продукты. По ее словам, Nordea уже получала уведомления о мошеннических звонках на русском языке.
Мултанен напомнила, что банк никогда не будет звонить и спрашивать банковские данные или просить подтвердить перевод.
В S-pankki также рассказали, что следят за различными способами телефонных мошенничеств.
– Преступники придумывают разные истории, с помощью которых они пытаются заполучить, например, личную информацию, данные карты или доступ к онлайн-банку, — заметил менеджер по управлению рисками S-pankki Юха Ниеминен.
В обоих банках призвали своих клиентов проявлять бдительность при звонках, которые совершаются от имени их организаций.
В соседней России количество телефонных мошенничеств выросло за последние годы. По данным крупнейшего финансового конгломерата страны ”Сбербанка”, ситуацию можно было описать как ”бум” с 3-7 тысячами мошеннических звонков в день. Они могут поступать как из РФ, так и из других стран. Фраза ”Алло, это служба безопасности банка” стала крылатой.