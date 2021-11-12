Правительство РФ внесло в Госдуму новый законопроект: в самолеты, поезда и рестораны не пустят без QR-кодов

Первый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив QR-код о прививке от коронавируса, документ о перенесенном ковиде или справку о медицинском отводе от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года люди, у которых нет необходимых документов, смогут пройти в перечисленные организации, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. После этой даты по ПЦР-тесту смогут пройти только граждане с медицинским отводом.

”По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости”, — сообщили в правительстве. В случае принятия этот закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Во втором законопроекте правительство предложило использовать QR-коды в поездах и самолетах, осуществляющих междугородние и международные перевозки. Это требование может вступить в силу 1 февраля 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

До даты, которую установит правительство, в поезда и самолеты будут пускать при отрицательном результате ПЦР-теста. Также отрицательный ПЦР-тест должны будут предъявить граждане других стран при использовании поездов и самолетов.

Требования о предъявлении QR-кодов в общественных местах и на транспорте не будет распространяться на детей и подростков, сообщила Татьяна Голикова.

Ранее в ноябре крупнейшая частная авиакомпания России S7 предупредила, что в случае введения QR-кодов число внутренних рейсов может сократиться на 50%.