Ответная игра за Суперкубок эстонии по баскетболу открыла новый спортивный центр на Хийумаа

Лучший игрок в составе команды из Рапла стал Свен Калдре, который заработал 20 очков. Лучшим в составе "Калев/Крамо" стал Джекван Льюис, набравший 19 очков и сделавший семь подборов, но при этом он совершил девять потерь за матч.

Первая игра проходила в Таллинне 4.11, тогда сильнее оказался "Калев/Крамо" 86:55.

До сих пор Хийумаа был единственным уездом, который обходился без современного спортивного центра. Теперь же как жители Хийумаа, так и жители всего материка, отдыхающие на острове, могут радоваться большому совместному делу — за два года в Кярдла был построен современный спортивный центр почти за десять миллионов евро.

В спортивном центре Хийумаа, помимо зала для игр с мячом, еще есть зона для легкой атлетики, зал для тенниса, спортивные залы и молодежный центр. На улице есть открытые площадки, искусственное футбольное поле, скейт-парк и детские площадки. В спортивном центре проходят тренировки для учеников спортивной школы Хийумаа и уроки физкультуры у школы Кярдла, в пешей доступности от которой находятся оздоровительные тропы и стадион.